Sınır Tanımayan Gazeteciler'den tutuklanan nöbetçi yayın yönetmenleri için Metris önünde eylem

Fransa'dan gelen Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) delegasyonu, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'nun tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi önünde gitti. Cezaevi kapısında açıklama yapan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Önderoğlu ile birlikte tutuklu tüm gazetecilerin 'derhal serbest bırakılmasını' istedi.



Özgür Gündem’in Nöbetçi Yayın Yönetmeni kampanyasına katıldıkları için tutuklanan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Onderoğlu için Fransa'dan Türkiye'ye gelen RSF delegasyonu, Önderoğlu'nun tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi önünde giderek, burada basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci ile HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün de aralarında bulunduğu bazı siyasi parti temsilcisi katıldı.



Cezaevi önünde heyet adına konuşan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Türkiye'de basına yönelik baskıları kınadı.





Deloire: Türkiye'de basına yönelik ciddi bir saldırı var





Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Türkiye ve dünyadaki gazeteciler olmak üzere herkesin dayanışma göstererek, bu tutuklamalara tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Deloire, "Arkadaşımız ve Türkiye Temsilcimiz olan Erol Önderoğlu ile birlikte tutuklu tüm basın emekçilerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.



Türkiye'de basına yönelik 'ciddi saldırıların yaşandığını' belirten Deloire, gerekli araştırmaları yaptıklarını söyledi. Delegeasyon heyeti içerisinde yer alan Uluslararası İnsan Hakları Temsilcisi Martin Prader de tutuklama kararlarına tepki göstererek, dayanışma mesajı verdi.



Prader'in ardından Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olan Kadri Gürsel konuştu. Gürsel, "Haksız yere üç arkadaşımız içeride tutuluyor. Basına yönelik baskıların bir an önce son bulması ve arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.





Önderoğlu'nun mektubu okundu





Olmayan bir suçtan dolayı arkadaşlarının tutuklu olduğunu vurgulayan Gürsel, "Tutuklamalar ve baskılar ile oluşturulan dayanışmayı ortadan kaldıracaklarını sananlar şunu bilmelidirler ki, bu uygulamalar ile dayanışmayı daha da büyüttüler" iadelerini kullandı. Gürsel, konuşmasının ardından Önderoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mektubu okuyarak, herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırdı.



Yapılan açıklama sonrası cezaevi önünde ayrılan delegasyonun Özgür Gündem gazetesini ziyaret etmesi bekleniyor.