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Kültür-Sanat

Nobel ödül töreninde Patti Smith, Dylan'ın şarkı sözlerini unuttu

ABD'li şarkıcı, ödül töreninde Bob Dylan’ın yerine bir şarkı söyleyeceğini açıklamıştı

12 Aralık 2016 13:41

Bu yılın fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerine verildi. ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ın katılmadığı Nobel ödül törenine, yerine sahne alan meslektaşı Patti Smith damga vurdu.

ABD’li şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Patti Smith ise törende Dylan’ın 'A Hard Rain's A-Gonna Fall' isimli şarkısını seslendirmek için sahneye çıktı. Ancak 69 yaşındaki sanatçı, sahnede iki kez şarkının sözlerini unuttu. 

"Özür dilerim, üzgünüm, çok gerginim" diyen Smith'e salondaki dinleyiciler, alkışla destek verdi.

Stockholm Konsert Huset'te (Konser Evi) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, ödül almaya hak kazananlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçen kasım ayında açıklanan ödüller, sahiplerine İsveç Kralı 16'ncı Carl Gustav tarafından takdim edildi. Buna göre, 2016 yılı fizik ödülünü David ThoulessDuncan Haldane ve Michael Kosterlitz; kimya ödülünü Jean Pierre SauvageJames Fraser Stoddart ve Bernard Feringa aldı.

Nobeli kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 8 milyon İsveç kronu (1 milyon euro) tutarında para ödülü de sunuldu.

 

Bob Dylan ödülünü almadı

 

Edebiyat ödülünü kazanan ABD'li şarkıcı Bob Dylan törene katılmadığı için ödülünü alamadı. Dylan’ın hazırladığı konuşma metni törende okundu.

Ödüllerin verilmesinden sonra, yaklaşık bin 500 kişiden oluşan davetli topluluğuna Stockholm Belediyesi'ne ait binada Nobel yemeği geçti. Yemeğe, İsveç Kraliyet ailesi, İsveç Başbakanı Stefan Löfven bakanlar, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül alanlar katıldı. 

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise Norveç'in başkenti Oslo'da ödülünü almıştı.

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