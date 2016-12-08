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Kültür-Sanat

Nobel’de Bob Dylan’ın yerine Patti Smith

Nobel Edebiyat Ödülü'nün teslim töreni, 10 Aralık Cumartesi gecesi yapılacak

08 Aralık 2016 20:43

Nobel Edebiyat Ödülü teslim törenine katılmayacağını bildiren Bob Dylan’ın yerine törende Patti Smith onun bir şarkısını söyleyecek. Ödül töreni ise 10 Aralık Cumartesi gecesi yapılacak.

Eylül ayında, henüz ödülün kime verileceği bilinmezken Patti Smith’in ödül töreninde şarkı söylemek üzere bir teklif aldığı ve kabul ettiği öğrenildi. Smith “Aslında kendi şarkılarımdan birini söyleyecektim ama ödülü Dylan’ın aldığını öğrenince onun bir şarkısını söylememin daha doğru olacağına karar verdim” açıklamasını yaptı.

 

NTV'de yer alan habere göre, Smith’in söyleyeceği şarkı da Dylan’ın dünya çapında üne kavuştuğu 1962 tarihli ‘The Freewheelin’ adlı albümünde yer alan ‘A hard Rain’s a-Gonna Fall’ adlı şarkı. Patti Smith’in törenden bir gün önce 'Rol modellerin önemi' üzerine bir de Nobel konuşması yapacağı öğrenildi.

 

Patti Smith

 

 

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