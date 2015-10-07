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Nobel kazanan Aziz Sancar: İyi bir kaleci olmak için yeterince uzun değildim, çalışmalarıma odaklandım

"Bu, gerçekleşen bir rüyaydı, çünkü 7 yaşından beri futbolcu olmak istiyordum"

07 Ekim 2015 20:59

2015 Nobel Kimya Ödülü'ne ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte layık görülen  Türkiye asıllı ABD vatandaşı Aziz Sancar, lisedeyken milli takıma davet edildiğini söyleyerek, "Bu gerçekleşen bir rüyaydı. Ama ciddi düşününce, çok iyi bir kaleci olmak için yeterince uzun boylu olmadığıma karar verdim. Ve çalışmalarına odaklandım" dedi.

Fransız haber ajansı AFP, konuya ilişkin haberinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'la ilgili ilginç bir anekdota yer verdi. Buna göre; yedi kardeşi olan Sancar, gençken futbolcu olabilirdi ancak 18 Yaş Altı Milli Takımı’nın kaleciliğine çağrılmasına rağmen akademik hayatı yeşil sahalara tercih etti.

Konuya ilişkin bir açıklamasında, "Bu, gerçekleşen bir rüyaydı" diyen Sancar, "Çünkü 7 yaşından beri futbolcu olmak istiyordum. Milli Takım'da da oynamak istiyordum. Fakat daha ciddi düşününce, çok iyi bir kaleci olmak için yeterince uzun boylu olmadığıma karar verdim. Ve çalışmalarına odaklandım" dedi. 

 

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