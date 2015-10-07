Mithat Sancar, Nobel alan akrabası için konuştu: Ana dilimiz Arapça, köken tartışması hüzün verici!

HDP Mardin Milletvekili, hukuk profesörü Mithat Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü alan üç bilim insanından biri olan Aziz Sancar'ın etnik kökeniyle ilgili tartışmalar için "İnsanların bu kadar kısırlaşmış ve daralmış algı dünyası içinde olması hüzün verici" yorumunu yaptı. Sancar, "Babalarımız kuzen. Aziz Sancar’ın ana dilinin Arapça olduğunu bilmeleri gerek. Ben neysem Aziz Sancar da odur. Aile içinde Arapça konuşulur" dedi.

Mardin doğumlu bilim insanı Aziz Sancar, "DNA onarımı" alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü paylaşarak Türkiye adına bir ilki başardı.

Kuzey Carolina Üniversitesi Üniversitesi Tıp Okulu'nda Biyokimya ve Biyofizik profesörü olan Aziz Sancar'ın Nobel'e layık görülmesinin ardından sosyal medyada etnik köken tartışması başladı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, sosyal medyadaki tartışmalarla ilgili T24'e konuştu:

'İnsanca algılanmasını dilerdim'

İnsanların bu kadar kısırlaşmış ve daralmış algı dünyası içinde olması hüzün verici. Babalarımız kuzen. Aziz Sancar’ın ana dilinin Arapça olduğunu bilmeleri gerek. Ben neysem Aziz Sancar da odur. Aile içinde Arapça konuşulur.

Kendisinin bilim adına, insanlık adına her özelliğine saygı duyulması ve hürmet edilmesi gerekir. Sahiplenmek istemeyenler, neden sahiplenmediklerini kendine sorsun.

Tüm dünyada tanınan titiz ve başarılı bir bilim insanı. Bilime ve insanlığa yaptığı büyük katkının insanca algılanmasını dilerdim.