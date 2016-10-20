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Kültür-Sanat

Nobel Akademisi, Bob Dylan'a ulaşma çabasından vazgeçti

İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius: Biz sakin bir şekilde oturup bekliyoruz

20 Ekim 2016 13:43

Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Amerikalı müzisyen Bob Dylan'a beş gündür ulaşılamıyor. Nobel Akademisi, Bob Dylan ile ilişki kurma çabalarını sonlandırdığını açıkladı.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesinden bu yana Bob Dylan'la temas kurmayı başaramayan İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius yaptığı açıklamada, sanatçı ile ilişki kurma çabalarına devam etmeyeceklerini belirterek, "Biz sakin bir şekilde oturup bekliyoruz" dedi. 

Bob Dylan'ın hala ödülü kabul edip etmeyeceği belli olmazken Akademi Daimi Sekreteri Sara Danius, sanatçının ödül törenine katılacağından hala ümitli. 

Danius, "Bob Dylanın gelebileceği hissi içindeyim. Bu yanıldığım bir his olabilir. Tabii ki eğer gelmezse can sıkıcı olur. Ancak bu durumda da ödül kendisinin ve biz bu andan sonra bu yada şu şekilde sorumluluk alamayız. Eğer gelmek istemiyorsa gelmez. Her koşulda büyük bir şölen olacak" diye konuştu.

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