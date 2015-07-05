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Politika

Noam Chomsky: Türkiye, Suriye'ye operasyon yaparsa suç olur

'Bu savaş Rojava halklarına çok ciddi zararlar verecektir'

05 Temmuz 2015 12:50

Hükümetin Suriye’ye yönelik savaş planlarını değerlendiren dünyaca ünlü dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, olası bir operasyonun Türkiye’nin suç işlemesi anlamına geleceğini öne sürdü. Chomsky, operasyonun IŞİD’e karşı savaşanlara ciddi zararlar vereceğini belirterek, “Bundan en çok Rojava halkı zarar görür. Operasyon yapılırsa, umarım tüm dünya tarafından lanetlenir” dedi.  

 

‘Ağır sonuç doğurur'

 

Birgün'den Onur Erem'e konuşan Chomsky, Türkiye’nin Suriye topraklarına girme ve tampon bölge kurma ihtimalini değerlendirdi.

Türkiye Hükümeti’nin böyle bir operasyonu gerçekleştirmesinin teknik olarak mümkün olduğunu düşündüğünü söyleyen Chomsky, operasyonun sonuçlarının ağır olacağına dikkat çekti: “Böyle bir operasyon, gerçekleştirilmesi durumunda IŞİD’in vahşi güçlerine karşı hayatlarını korumak için savaşan Rojava halklarına çok ciddi zararlar verecektir.”

Olası bir operasyonun yalnızca Rojava’daki insanlara değil, arka planda Esad güçlerine de zarar vereceğini düşünen Noam Chomsky, Türkiye Hükümeti’nin böyle bir karar almasının suç olacağını öne sürerek şunları söyledi:

“Suriye’ye böyle bir operasyon yapmak suç teşkil eden bir girişim olur. Operasyon yapılırsa, umarım tüm dünya tarafından lanetlenir.” 

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