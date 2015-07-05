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Suriye sınırındaki komutanlara 'Ankara'ya gelin' emri

Suriye sınırında Kara Kuvvetleri’nin personel mevcudunun yüzde 15’ine denk gelen 54 bin asker bulunuyor

05 Temmuz 2015 01:35

TSK'nın Suriye sınırındaki birlik komutanları ile olası bir sınır ötesi harekâtta kullanılacak komando tugaylarının komutanları önümüzdeki hafta karargâhta yapılacak toplantıya çağrıldı. Bu kritik toplantıda olası harekâta yönelik detaylar, bizzat harekâtı icra etmesi planlanan komutanlarca değerlendirilecek.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye sınırındaki birlik komutanları ile olası bir sınır ötesi harekâtta kullanılacak komando tugaylarının komutanları, önümüzdeki hafta için Ankara’ya çağrıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar ile 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin hafta içinde sınır bölgesindeki denetlemelerinden sonra hudut hattındaki birliklerin bağlı olduğu zırhlı ve motorlu tugayların komutanlarına Ankara’da önümüzdeki hafta karargâhta yapılacak toplantıya katılma emri gönderildi. Toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın stratejik ihtiyatları olan Bolu ve Kayseri komando tugayları komutanları da hazır bulunacak.

 

Bordo bereliler

 

Bu kritik toplantıda olası sınır ötesi harekâta yönelik detaylar, bizzat harekâtı icra etmesi planlanan komutanlarca değerlendirilecek. IŞİD’in mayın döşemesi ve el yapımı patlayıcı kullanması ihtimaline karşılık sinyal kesici jammer’larla korunan 400’den fazla zırhlı personel taşıyıcının Suriye tarafına geçiş planları da görüşülecek. Süleyman Şah operasyonunda görev yapan Şanlıurfa’da konuşlu Özel Kuvvetler’in de (Bordo Bereliler) harekât planında olmaları bekleniyor. Hava Kuvvetleri unsurlarının hangi boyutta kullanılacağı da harekât planları içinde yer alacak.

 

54 bin asker

 

Önceki gün bölgeye kaydırılan Tunceli 4’üncü Komando Tugayı’na bağlı tabur da sınır hattına yerleşti. Bu tabur olası bir harekâta meskun mahallerde kullanılacak. Suriye sınırında Kara Kuvvetleri’nin personel mevcudunun yüzde 15’ine denk gelen 54 bin asker bulunuyor.

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