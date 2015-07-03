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TSK: Suriye konuşlu füzelerce taciz edildik!

Suriye sınırına sevkiyat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden resmi açıklama...

03 Temmuz 2015 02:27

Suriye sınırındaki gelişmeler üzerine sınıra yakın illere "olası müdahale" gerekçesiyle sevkiyat yapan Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), Suriye tarafından "taciz" edildiklerini açıkladı.

TSK'nın resmi sitesinde yer alan 1 Temmuz 2015 tarihli "Günlük faaliyetler" duyurusunda, "Devriye uçuşları esnasında TSK'ya ait iki F-16 uçağının Suriye'deki füzeler tarafından 5 saniye kilitlendiği" ifade edildi.

TSK'nın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:      

"Altı adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında, Adana ve Gaziantep üzerinde “Hava Muharebe Devriye Görevi” icra etmekte olan iki adet F-16 uçağımıza, Suriye’de konuşlu SA füze sistemleri tarafından, 13.52-14.18 saatleri arasında toplam beş saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur."

TSK'nın 1 Temmuz 2015'te icra ettiği faaliyetlerin tamamını okumak için tıklayın  

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