TSK: Suriye konuşlu füzelerce taciz edildik!

Suriye sınırındaki gelişmeler üzerine sınıra yakın illere "olası müdahale" gerekçesiyle sevkiyat yapan Türk Silahlı Kuvetleri (TSK), Suriye tarafından "taciz" edildiklerini açıkladı.

TSK'nın resmi sitesinde yer alan 1 Temmuz 2015 tarihli "Günlük faaliyetler" duyurusunda, "Devriye uçuşları esnasında TSK'ya ait iki F-16 uçağının Suriye'deki füzeler tarafından 5 saniye kilitlendiği" ifade edildi.

TSK'nın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

"Altı adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu uçuşlar esnasında, Adana ve Gaziantep üzerinde “Hava Muharebe Devriye Görevi” icra etmekte olan iki adet F-16 uçağımıza, Suriye’de konuşlu SA füze sistemleri tarafından, 13.52-14.18 saatleri arasında toplam beş saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur."

TSK'nın 1 Temmuz 2015'te icra ettiği faaliyetlerin tamamını okumak için tıklayın