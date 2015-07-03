Bölge muhabiri: Suriye sınırı hareketli

Türk Silahları Kuvvetleri'nin (TSK) hafta içinde sevkiyat yaptığı Suriye sınırında bulunan gazeteci Hikmet Durgun, "Bu gece (2 Temmuz 2015) Türkiye'nin Suriye'ye gireceğine ilişkin çok ciddi bilgiler alıyoruz" dedi.

TSK'nın "olası bir müdahale"ye karşı takviye savaş uçağı ve tank gönderdiği Suriye sınırından yazan Hikmet Durgun, Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) "tampon bölge" kurulması planlandığı iddia edilen Ceraplus'un karşısında yer alan Karkamış'a, "55 bin askerin konuşlandırıldığını ve müdahalenin bu gece gerçekleşebileceğini" iddia etti.

Bölgedeki kaynağından aldığı bilgileri Twitter hesabı üzerinden aktaran Hikmet Durgun, "TSK'nın Ceraplus sınırında ağır silahlarla beklediğini ve basın mensuplarının bölgeye yaklaşmasına izin verilmediğini" söyledi.

Türkiye'nin bu gece Ceraplus'a gireceğine yönelik adımlar atılıyor. 55 bin askerin sınırda beklediği bilgisini alıyoruz — hikmet durgun (@hikmetdurgun) July 2, 2015

IŞİD Türkiye sınırında büyük hazırlıklar yapıyor.Türkiye'nin bu gece Suriye'ye gireceği bilgisini birkaç kaynaktan alıyoruz. — hikmet durgun (@hikmetdurgun) July 2, 2015

Haberleri, aralarında BBC ve Rudaw'ın da bulunduğu çeşitli mecralarda yayımlanan Hikmet Durgun, Sputniknews'de yer alan haberinde, "Aralarında El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın da bulunduğu bazı cihatçı örgütlerin, Suriye'nin Halep kentini ve kırsal bölgelerini ordunun elinden almak için operasyon başlattıklarını" belirtti.

Durgun, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "Bölgedeki cihatçı grupların da Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili bilgilendirildiğini" iddia etti.

Bu gece Türkiye'nin Suriye'ye gireceğine yönelik çok ciddi bilgiler alıyoruz. Rejim karşıtı muhalifler 2 hafta önce bilgilendirilmiş — hikmet durgun (@hikmetdurgun) July 2, 2015

Yeni Şafak: TSK teyakkuza geçti

Yeni Şafak gazetesinin 2 Temmuz 2015 tarihli nüshasında "Hükümetin bölgede tedbir almak istemesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuza geçtiği" öne sürülerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yakınına zırhlı birlikler yerleştirildiğini ve 40 kilometre menzile sahip yerli üretim fırtına otobüslerinin konuşlandırıldığı aktarıldı. "Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'ne 20 adet F-16 savaş uçağı takviyesi yapıldığını" belirten Yeni Şafak, bu uçakların Irak ve Suriye sınırlarında aralıksız keşif uçuşları yaptığını ileri sürdü.

TSK: Suriye konuşlu füzelerce taciz edildik

TSK, resmi sitesinden 1 Temmuz 2015'te yaptığı açıklamada "Suriye'de konuşlu füzelerce TSK'ya ait iki F-16'nın beş saniye boyunca kilitlendiğini" aktardı ve yaşananları "taciz" olarak niteledi.

MGK'da görüşülen 'kırmızı çizgiler'

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan, MGK toplantısı sonrasında kulislerde konuşulan bilgilere dayandırdığı haberinde, hükümetin Suriye'de savaşa girme planlarına ilişkin olarak iki seçeneğinin netleştiğini belirtti ve bunları şu şekilde özetledi:

"Birincisi, ABD ve koalisyon güçlerinin, IŞİD’le ve rejimle çatışan muhaliflere askeri destek vermesini ve Cerablus’un IŞİD’in eline geçmesinin önlenmesini sağlamak."

"İkincisi de Cerablus sınır hattında TSK unsurları eliyle güvenli bir hat oluşturmak ve alanın çok geniş olmamasından da yararlanarak karadan karaya ya da sıcak takip müdahaleleriyle bölgenin kontrolünü sağlamak."