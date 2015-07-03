Davutoğlu'nun Suriye açıklaması: Güvenliğimiz tehdit edilirse yarını beklemeyiz

Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, alınan tedbirlerin Türkiye'nin Suriye'ye gireceği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Güvenliğimizi tehlikeye atacak bir durumda ise yarını beklemeyiz" dedi.

IŞİD'e karşı en net tavrı Türkiye'nin aldığını söyleyen Davutoğlu, "Biz Türkiye'yi maceraya sokacak bir adım atmayız. PYD'nin ve PKK'nın Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durum içine girmesine de kayıtsız kalmayız. IŞİD'e karşı en net tavrı biz sergiledik. 28-30 Mayıs arasında Suriye rejimi Haseke'de IŞİD ile bir araya gelerek ılımlı muhalefete karşı anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullandı.

'Yarını beklemeyiz...'





Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınırına askeri sevkiyat yaptığı yönünde çıkan haberleri de doğrulayan Başbakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir sorunumuz yok. Kendi sınırlarımızı korumak için gerekli tedbirleri aldık. Ek olarak sınırımız dışında oluşabilecek bir durum için gerekli tedbirlerin alınması için direktifler verildi. Ancak bu tedbirlerin Türkiye'nin Suriye'ye gireceği şeklinde yorumlanmaması gerekiyor. Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durum olursa yarını beklemeyiz.