Niyazi Koyuncu'nun konseri AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendi

T24 Haber Merkezi

Usta sanatçı Kazım Koyuncu'nun kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu, AKP'li Pendik Belediyesi'nin 24 Mayıs'ta vereceği konserini 'engellediğini' duyurdu. Koyuncu, iptal gerekçesi olarak belediyenin “değer yargılarını ve görüşlerini” paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini' sunduğunu belirtti. Şarkıcı, "Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz. Sevgiler" mesajını paylaştı.

AKP'li belediyeler tarafından sanatçıların konserlerinin yasaklanmasına bu kez Niyazi Koyuncu da eklendi. Metin-Kemal Kahraman, Aynur Doğan'ın ardından İstanbul'un Pendik ilçesinde konser vermeye hazırlanan Niyazi Koyuncu, konserinin belediye tarafından iptal edildiği duyuruldu.

Koyuncu iptal edilen konserine ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının “değer yargılarını ve görüşlerini”paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz. "

Koyuncu, Milletin Sesi mitingine davet videosu çeken sanatçılar arasındaydı

Sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan CHP'nin "Milletin Sesi" mitingine çağrı yaparak "Tüm adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı; özgürlüğü, adaleti, aydınlık geleceği savunmak, umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de Maltepe Miting Alanı'nda buluşalım" demişti.

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