Kocaeli konseri iptal edilen Aynur Doğan Ankara'da sahne aldı: Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz

Kocaeli’ndeki konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilen Aynur Doğan, İzmir’in ardından Ankara’da sahne aldı. Doğan, farkı milletlerden sanatçıların oluşturduğu orkestrasını tanıtarak, “Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz” dedi.



Aynur Doğan, 18 Mayıs’taki İzmir konserinin ardından dün Ankara'da konser verdi. ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde konserde Doğan, sevilen şarkılarını dinleyicileri için söyledi. Dinleyiciler, “Aynur sen bizim her şeyimizsin” diye slogan attı. Doğan, dinleyicileri Kürtçe selamladı.

Farkı milletlerden sanatçıların oluşturduğu orkestrasını tanıtan Doğan, “Biz bir arada durabiliyoruz, bir arada şarkı söyleyebiliyoruz” dedi ve bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Dar Hejiroke şarkısını söyledi.

Ne olmuştu?

Aynur Doğan’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta vereceği konser, AKP’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. İptal kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider” demişti.



Aynur Doğan’dan ise “Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler 'kaslarınızı' geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” açıklamasını yapmıştı.