Nil Karaibrahimgil: Anlamıyorum Türkçe pop neden bu kadar kızgın?

Müzisyen ve Hürriyet yazarı Nil Karaibrahimgil, son 10 yılda Türkçe pop müziğin ana temasının değişip, ‘sana gününü göstericem’ olduğuna dönüştüğünü söyleyerek, “Anlamıyorum. Bu kadar kızacak ne var?” dedi.

Karaibrahimgil bugünkü yazısında, “Dinlediğim İngilizce popta, böyle bir trend görmüyorum. Burada bütün o batasıcalar!” diyerek, “Şarkılara yakıştıramıyorum belki de ben, bu eli belinde azarlayan insanı. Eli maşalıyı” ifadelerini kullandı.

Nil Karaibrahimgil’in Hürriyet’te “Türkçe pop neden kızgın” başlığıyla yayımlanan (8 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anlamıyorum. Bu kadar kızacak ne var?

Neden son 10 yılda, bu ülkedeki çoğu Türk pop şarkısının ana teması ‘sana gününü göstericem’?

Hatta ‘seni mahvedicem, zaten kahrol, ne halin varsa gör, beterin beteri ol e mi’ tonunda?

Aşk hayatları berbat mı? Kalp kırıklıkları düşmanlığa mı sebebiyet vermiş? Şimdi artık bir tuvalet kağıdı kadar değeri olmayan bu insan, geçmişte sevilen insan değil miydi?

O çok kötü bir şey yapmış. Aldatmış. Gitmiş. Başkalarıyla olmuş, fıstık gibi de yaşıyor, hatta nispet mi yapıyor? Son yıllarda bu konuya taktım ben. Milletçe bu şarkılarda kopmamızın, avaz avaz söylememizin bir sebebi olmalı. Çünkü bu bize has. Dinlediğim İngilizce popta, böyle bir trend görmüyorum. Burada bütün o batasıcalar!

Şarkılara yakıştıramıyorum belki de ben, bu eli belinde azarlayan insanı. Eli maşalıyı. Bütün derdi ayar vermek olan bir kadın mesela, bana aşkı biliyor gibi gelmiyor.

Öcünü alan, acımasızca eski sevgiliyi yerle bir eden biri, gerçekten bir vakit sevmiş olabilir mi? Belki de büyüdüm ben. Öfkeyi unuttum belki...

Ama yok o da değil, ben yirmi yaşındayken de, çok üzgünken de, kırgınken de, hep aşkımı söyledim ilk. Hiç ‘ben seni var ya...’ diye şarkı yazmadım. Birini aşağılayan şarkılar dinlemedim de, dinletmedim de.

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