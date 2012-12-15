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Nil Karaibrahimgil ölümden mi döndü?

Doğum Hastalıkları Uzmanı Profesör Dr. İbrahimoğlu, 'Yapılan ameliyatın ardından hasta 6 saat sonra salimen taburcu edilmiştir' dedi

15 Aralık 2012 11:55

Tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek bekleyen sanatçı Nil Karaibrahimgil (36), Amerikan Hastanesi’nde ameliyat oldu. Ancak Karaibrahimgil’in ikiz bebeklerini düşürdüğü ve ölümden döndüğü iddia edildi.

Doğum Hastalıkları Uzmanı Profesör Dr. Lemi İbrahimoğlu ameliyatla ilgili, “Tarafıma şiddetli kasık ağrısı şikâyetiyle müracaat eden Nil Karaibrahimgil, yapılan tetkikler sonucu ‘fizyolojik folliküler over kisti torsiyonu’ teşhisiyle 6 Aralık’ta Amerikan Hastanesi’nde laparoskopik yöntemle ameliyat edilmiş, hasta 6 saat sonra salimen taburcu edilmiştir” açıklamasını yaptı.

 

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