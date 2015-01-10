Nijerya'da 10 yaşında çocuğu canlı bomba yaptılar!

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde 10 yaşlarında bir kız çocuğunun üzerindeki bomba düzeneğinin patladığı ve kalabalık bir pazar yerinde yaşanan patlama nedeniyle en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AFP ajansı bölgedeki sivil bir yetkili olan Ashiru Mustafa'nın açıklamalarına dayanarak yerel saatle 12.40'ta (TSİ 13.40) pazar yerinin yoğun olduğu sırada 10 yaşlarında bir kız çocuğunun kendini havaya uçurduğunu ve çok güçlü bir patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak radikal Boko Haram örgütü son yıllarda ülkedeki saldırılarında sık sık kadınları ve çocukları kullanıyor.