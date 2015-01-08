Boko Haram katliamı; kasabayı ateşe verip, 2 bin kişiyi öldürdüler

Nijerya'da dinci terör örgütü Boko Haram'ın uluslararası bir askeri üssü ele geçirmesinin ardından Baga kasabasında en az 2 bin kişiyi öldürdüğü ve tüm kasabayı ateşe verdiği açıklandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Boko Haram örgütünün ele geçirdiği askeri üssün bulunduğu Baga kasabasında katliam yaptığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, stratejik olarak önemli bir konumda bulunan askeri üssün ele geçirilmesinden sonra Boko Haram binlerce evi ateşe verdi ve kasaba sakinlerini kurşuna dizdi.



Kentin yöneticilerinden alınan bilgiye göre sokaklar cesetlerle dolu ve 2 bine yakın insan öldürüldü.