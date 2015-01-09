Uluslararası Af Örgütü: Boko Haram'ın sivillere yönelik kanlı saldırısı rahatsız edici

Geçtiğimiz günlerde Nijerya'da dinci terör örgütü Boko Haram'ın uluslararası bir askeri üssü ele geçirmesinin ardından Baga kasabasında en az 2 bin kişiyi öldürdüğü ve tüm kasabayı ateşe verdiği açıklandı. Çıkan haberlerin ardından Uluslararası Af Örgütü Nijerya Araştırmacısı Daniel Eyre, Eğer kentlerin yerle bir edildiği ya da sayıları iki bini bulan sivillerin öldürüldüğü yönündeki haberler doğruysa, bu Boko Haram'ın sivillere yönelik saldırılarında kanlı bir artış yaşandığının rahatsız edici bir işareti" dedi.

Nijerya'nın kuzey doğusunda silahlı grup Boko Haram'ın çok sayıda sivili katlettiğine dair çıkan haberlerin ardından Uluslararası Af Örgütü Nijerya Araştırmacısı Daniel Eyre'nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Baga ve çevresindeki kentlere yönelik saldırı, grubun gerçekleştirdiği artan sayıdaki çirkin saldırılar arasında en ölümcül olanı. Eğer kentlerin yerle bir edildiği ya da sayıları iki bini bulan sivillerin öldürüldüğü yönündeki haberler doğruysa, bu Boko Haram'ın sivillere yönelik saldırılarında kanlı bir artış yaşandığının rahatsız edici bir işareti."

"Şu anda Baga ve çevre bölgelerdeki saldırıda neler olduğuna dair daha detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu saldırı, Boko Haram'ın sivilleri anlamsız yere öldürmesine bir son vermesinin ve Nijerya hükümetinin bu tarz saldırılar yaşama konusunda endişe eden nüfusu korumak için tedbirler almasının ne kadar acil olduğuna dikkat çekiyor."