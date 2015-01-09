Boko Haram tehdidi büyüyor

Radikal İslamcı Boko Haram örgütünün, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 16 köy ve
kasabaya saldırdığı bildirildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği,
yerleşim yerlerinin yıkıldığı ve yakıldığı belirtildi. Ölü sayısı konusunda ise çelişkili
bilgiler veriliyor. Bazı kaynaklar ölü sayını 2 bin olarak açıklarken, bazıları ise yüzlerce
kişiden söz ediyor.
Borno Eyaleti'nde örgütün saldırdığı yerler arasında, ticaret merkezi olarak büyük
öneme sahip Baga kenti de bulunuyor. Baga'nın idari yetkililerinden Musa Bakar,
“Çalılar arasında cesetler var, fakat onları gömmek için çekip almak ihmalkarlık olur”
dedi.
Baga başta
olmak üzere Boko Haram'ın saldırısına uğrayan diğer bölgelerden
kaçanların sayısının 20 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 560 kişinin Çad
Gölü'ndeki bir adaya sığındığı, sığınmacıların açlık
tehdidi ile karşı karşıya olduğu
bildirildi. Bazılarının açlık, soğuk ve sıtma gibi nedenlerle hayatını kaybettiği
açıklandı.
AB'den kınama
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Federcia
Mogherini saldırıları kınadı.
Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, "Haberlere göre, masum sivil
halka yönelik her
terör yüzlerce sivilin canını aldı ve binlerce kişiyi yerinden etti" ifadelerini kullandı.
Kamerun'dan
yardım çağrısı
Komşu ülke Kamerun'un Devlet Başkanı Paul Biya, uluslararası toplumu Boko
Haram'a karşı mücadelede kendilerine destek olmaya çağırdı. Biya, “Uluslararası
tehdidin, uluslararası karşılığa
ihtiyacı vardır” dedi. Biya, İslamcı köktendincilerin
Somali'den Batı Afrika'ya
kadar İslamcı bir devlet kurma hedeflerinin peşinde
olduğunu söyledi. Boko Haram, bir video mesajı ile Kamerun'a saldırı tehdidinde
bulunmuştu.
Afrika'nın
batısındaki Nijerya'nın kuzeyinde 2009 yılından bu yana Boko Haram
saldırıları sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Örgüt, Çad ve Kamerun arasındaki
bölgeyi de hedef alıyor. Kamerun Boko Haram tehdidine karşılık verebilmek amacıyla
Nijerya sınırına binlerce asker konuşlandırdı. Örgüt, Nijerya'nın kuzeyinde şeriat
devleti kurmayı hedefliyor.