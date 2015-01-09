Boko Haram tehdidi büyüyor

Radikal İslamcı Boko Haram örgütünün, Nijerya'nın kuzeydoğusunda 16 köy ve

kasabaya saldırdığı bildirildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği,

yerleşim yerlerinin yıkıldığı ve yakıldığı belirtildi. Ölü sayısı konusunda ise çelişkili

bilgiler veriliyor. Bazı kaynaklar ölü sayını 2 bin olarak açıklarken, bazıları ise yüzlerce

kişiden söz ediyor.

Borno Eyaleti'nde örgütün saldırdığı yerler arasında, ticaret merkezi olarak büyük

öneme sahip Baga kenti de bulunuyor. Baga'nın idari yetkililerinden Musa Bakar,

“Çalılar arasında cesetler var, fakat onları gömmek için çekip almak ihmalkarlık olur”

dedi.

Baga başta

olmak üzere Boko Haram'ın saldırısına uğrayan diğer bölgelerden

kaçanların sayısının 20 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 560 kişinin Çad

Gölü'ndeki bir adaya sığındığı, sığınmacıların açlık

tehdidi ile karşı karşıya olduğu

bildirildi. Bazılarının açlık, soğuk ve sıtma gibi nedenlerle hayatını kaybettiği

açıklandı.

AB'den kınama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi

Federcia

Mogherini saldırıları kınadı.

Mogherini yaptığı yazılı açıklamada, "Haberlere göre, masum sivil

halka yönelik her

terör yüzlerce sivilin canını aldı ve binlerce kişiyi yerinden etti" ifadelerini kullandı.

Kamerun'dan

yardım çağrısı

Komşu ülke Kamerun'un Devlet Başkanı Paul Biya, uluslararası toplumu Boko

Haram'a karşı mücadelede kendilerine destek olmaya çağırdı. Biya, “Uluslararası

tehdidin, uluslararası karşılığa

ihtiyacı vardır” dedi. Biya, İslamcı köktendincilerin

Somali'den Batı Afrika'ya

kadar İslamcı bir devlet kurma hedeflerinin peşinde

olduğunu söyledi. Boko Haram, bir video mesajı ile Kamerun'a saldırı tehdidinde

bulunmuştu.

Afrika'nın

batısındaki Nijerya'nın kuzeyinde 2009 yılından bu yana Boko Haram

saldırıları sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Örgüt, Çad ve Kamerun arasındaki

bölgeyi de hedef alıyor. Kamerun Boko Haram tehdidine karşılık verebilmek amacıyla

Nijerya sınırına binlerce asker konuşlandırdı. Örgüt, Nijerya'nın kuzeyinde şeriat

devleti kurmayı hedefliyor.

