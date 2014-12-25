'Ailem, intihar bombacısı olmam için beni Boko Haram'a verdi'

Nijerya'da 13 yaşında bir kız, ailesinin kendisini intihar bombacısı olması için İslamcı Boko Haram örgütüne verdiğini söyledi. Polis tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan kız, örgüt tarafından Kano şehrine götürüldüğünü ve burada diğer iki kızın üzerlerindeki bombaları patlattığını söyledi.

10 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırıda en az dört kişi ölmüştü.

Polis, basın toplantısında konuşan kızın o gün üzerinde patlayıcılarla yakalandığını açıklamıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nijerya'da bu yıl yaklaşık 2000 kişi, İslamcılar tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırılarda öldü.

Basın toplantısında kız, ailesinin kendisini, Gidan Zana kasabası yakınlarındaki bir ormanda saklanan militanların yanına götürdüğünü, buradaki kişilerin kendisinden intihar bombacısı olmasını istediğini aktardı:

"Bunu yapabilir misin' dediler. 'Hayır' dedim. 'Bunu yaparsan cennete gideceksin' dediler, 'Hayır, yapamam' dedim. Beni vuracaklarını ya da bir zindana atacaklarını söylediler."

Bunun üzerine saldırıya katılmayı kabul ettiğini söyleyen kız, bununla birlikte hiçbir zaman bunu yapmaya niyeti olmadığını belirtti.

Diğer kızların üzerlerindeki bombaları patlatmaları ardından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen kızın hikayesinin doğru olup olmadığının teyit edilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Muhabirler, kızın bir avukatı olmadığını söylüyor. İslamcı grup Boko Haram 2009'dan bu yana Nijerya'da birçok saldırı gerçekleştirdi.

Örgüt son aylarda Nijerya'nın kuzeydoğundaki bazı bölgeleri kontrol altına aldı ve buralarda İslam devleti kuracağını söyledi.