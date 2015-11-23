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Dünya

Nijerya'da yine canlı bomba saldırısı; 8 ölü, 7 yaralı

Boko Haram, geçen çarşamba da Nijerya’nın Kano kentinde bir saldırı düzenlemişti

23 Kasım 2015 13:53

Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'dan kaçan çoğunluğu genç kızlar ve çocuklardan oluşan 8 kişi, sığınmak için geldikleri Maidüğüri kentinde, bir kadının üstündeki bombayı patlatması sonucu yaşamlarını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre; Ulusal Acil Yönetim Ajansı Koordinatörü Muhammed Kanar'ın verdiği bilgilere göre, Boko Haram teröründen kaçmak için Dikwa kentinden yola çıkan grup, Maidüğüri girişinde, intihar saldırısı düzenleyen 20 yaşındaki bir kadın teröristin hedefi oldu. Saldırıda, çoğunluğunu genç kız ve çocukların oluşturduğu 8 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. 
 

 

Şimdiye kadar 17 bin insanı öldürdü

 


Nijerya'da çok sayıda genç kızı kaçırarak alıkoyan terör örgütü Boko Haram'ın, şimdiye kadar 2.6 milyon insanı evinden-yurdundan ettiği, 17 bin insanın da ölümüne yol açtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, terör örgütü Boko Haram yüzünden Nijerya'nın yalnızca Maidüğüri kentinde 1.6 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Boko Haram, geçen çarşamba da Nijerya’nın Kano kentinde bir saldırı düzenlemişti. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişi de yaralandığı saldırıda, iki kadın canlı bomba bir cep telefonu mağazasında kendilerini patlatmıştı.

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