Nijerya'da bir günde 6 canlı bomba kendini havaya uçurdu

Nijerya'da Mulai eyaleti Maiduguri kentinde bir camiye iki canlı bombayla gerçekleştirilen saldırıdan saatler sonra bu kez de kentte dört kadın canlı bomba art arda kendini havaya uçurdu. Patlamada canlı bombalar dahil en az 22 kişi öldü. Saldırıları hemen üstlenen olmasa da gözler, ülkenin başkenti Abuja'da da 2 Ekim'de 18 kişinin ölümü ve 41 kişinin de yaralanmasına neden olan canlı bomba eylemini üstlenen Boko Haram'a çevrildi.

Kathleen Kamstra’ın DHA’da yer alan haberine göre, Nijerya'nın Mulai eyaleti Maiduguri kentinde dün gece yatsı namazı sırasında birisi cami içinde, diğeri de dışında patlatılan bombalarla polise göre 14, görgü tanıklarına göre en az 42 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin namaz sırasında caminin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise patlama sonrası içeridekilerin panikle dışarıya kaçtıkları sırada patlamayı gerçekleştirdiğini söylediler.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı’nın gazetecilere verdiği bilgilere göre, patlamaların ardından aynı kentte geniş önlemler alan güvenlik güçleri, durdurmak istediği bir kadının kaçması üzerine ateş açtı. Açılan ateşin ardından, vurulan kadın ve yakınındaki başka üç kadın daha kendilerini havaya uçurdu ve çevrede bulunan en az 18 kişi yaşamını yitirdi, 4 canlı bomba da öldü, onlarca kişi de yaralandı.