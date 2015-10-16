T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da bir günde 6 canlı bomba kendini havaya uçurdu

Saldırıyı üstlenen olmazken, polis Boko Haram üstünde duruyor

16 Ekim 2015 21:48

Nijerya'da Mulai eyaleti Maiduguri kentinde bir camiye iki canlı bombayla gerçekleştirilen saldırıdan saatler sonra bu kez de kentte dört kadın canlı bomba art arda kendini havaya uçurdu.  Patlamada canlı bombalar dahil en az 22 kişi öldü. Saldırıları hemen üstlenen olmasa da gözler, ülkenin başkenti Abuja'da da 2 Ekim'de 18 kişinin ölümü ve 41 kişinin de yaralanmasına neden olan canlı bomba eylemini üstlenen Boko Haram'a çevrildi.

Kathleen Kamstra’ın DHA’da yer alan haberine göre, Nijerya'nın Mulai eyaleti Maiduguri kentinde dün gece yatsı namazı sırasında birisi cami içinde, diğeri de dışında patlatılan bombalarla polise göre 14, görgü tanıklarına göre en az 42 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin namaz sırasında caminin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise patlama sonrası içeridekilerin panikle dışarıya kaçtıkları sırada patlamayı gerçekleştirdiğini söylediler.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı’nın gazetecilere verdiği bilgilere göre, patlamaların ardından aynı kentte geniş önlemler alan güvenlik güçleri, durdurmak istediği bir kadının kaçması üzerine ateş açtı. Açılan ateşin ardından, vurulan kadın ve yakınındaki başka üç kadın daha kendilerini havaya uçurdu ve çevrede bulunan en az 18 kişi yaşamını yitirdi, 4 canlı bomba da öldü, onlarca kişi de yaralandı.

 

ETİKETLER

boko haramnijeryacanlı bombasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24