Boko Haram 3 köye saldırdı: 43 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün 3 köye düzenlediği saldırıda en az 43 kişinin öldüğü bildirildi.

AFP'nin, yerel görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, motosiklet kullanan onlarca Boko Haram militanının Nijerya'nın kuzey batısındaki Borno Eyaleti'nde Manatgale, Buraltima ve Dirmanti köylerine saldırdığı bildirildi.

Militanların köy sakinlerine ateş açtığı, ardından evleri yağmalayıp ateşe verdiği belirtildi. Saldırıda en az 43 kişinin öldüğü ifade edildi.

Boko Haram, 2009'dan beri ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde şiddet eylemleri düzenliyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Nijerya'da Boko Haram'ın 2014 başından bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 300'den fazla sivil yaşamını yitirdi.