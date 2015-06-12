T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boko Haram 3 köye saldırdı: 43 ölü

Boko Haram militanlarının Nijerya'nın kuzey batısındaki Borno Eyaleti'nde Manatgale, Buraltima ve Dirmanti köylerine saldırdığı bildirildi

12 Haziran 2015 02:08

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün 3 köye düzenlediği saldırıda en az 43 kişinin öldüğü bildirildi.

AFP'nin, yerel görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, motosiklet kullanan onlarca Boko Haram militanının Nijerya'nın kuzey batısındaki Borno Eyaleti'nde Manatgale, Buraltima ve Dirmanti köylerine saldırdığı bildirildi.

Militanların köy sakinlerine ateş açtığı, ardından evleri yağmalayıp ateşe verdiği belirtildi. Saldırıda en az 43 kişinin öldüğü ifade edildi.

Boko Haram, 2009'dan beri ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde şiddet eylemleri düzenliyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Nijerya'da Boko Haram'ın 2014 başından bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 300'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

boko haramnijeryasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24