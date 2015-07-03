Boko Haram camileri bombalayıp 100 kişiyi katletti!

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram militanlarının camilere düzenlediği saldırılarda oruçlarını açmadan önce ibadet eden yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, saldırılarda yaralananlardan bazılarının kaçmayı başardığını dile getiren yetkililer, militanların ayrıca kasabadaki evleri yakarak kadın ve çocukları da öldürdüğünü belirtti.

Adı yerel Hausa dilinde "Batılı tarzda eğitim yasaktır" anlamına gelen Boko Haram, yaklaşık 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 2002 yılında kuruldu. Örgütün, liderleri Muhammed Yusuf'un 2009'da gözaltındayken ölmesinin ardından başlattığı kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi, binlercesi de yerlerinden oldu.