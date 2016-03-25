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Ekonomi

Nihat Özdemir: Yaptığımız her hatanın Cumhurbaşkanı'na kadar gittiğinin farkındayız

Özdemir, vatandaşların şikayetlerini en üst makamlara taşıyabildiklerini belirterek, sorumlu davrandıklarını söyledi

25 Mart 2016 13:40

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, vatandaşların, şikayet ve sıkıntılarını devletin en üst makamlarına taşıyabildiklerine dikkat çekerek, ''Biz biliyoruz ki yaptığımız her hata Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, başbakanına, enerji bakanına kadar kolaylıkla ulaşmaktadır. Bütün arkadaşlarımız ve bizler dahil olmak üzere bu işin ciddiyetinin farkındayız'' dedi.

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürlüğü ve Bursa Merkez Müşteri İşlem Merkezi'nin açılışına katılan Özdemir, özelleştirmeden sonra kendilerinden beklentilerinin artığını ifade ederek, ''Bizden istenen daha kaliteli hizmet, yatırımları hızlı, zamanında ve gerekli kalitede yapmak. Bunun için 2011 yılından 2015 yılına kadar, biz Bursa, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir bölgesinde 700 milyon liralık yatırım yaptık. 2015'ten 2020 yılına kadar önümüzdeki 5 yıl, bu rakam 1 milyon 100 milyon TL'ye ulaşacak. Sadece bu yıl bu bölgeye 225 milyon TL yatırım yaptık. Yatırım bedellerinin yarısını Bursa alacak" değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki tüm şebekeleri modern hale getirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

''Sürekli yatırımlarımızı yeniliyoruz. Elektriğin kalitesini çok yükselttik, burada önemli bir nokta var. Bunlar özelleşince vatandaşımız haklı olarak daha kaliteli bir hizmeti bizden beklemekte. Vatandaşımız, devlete olan toleransını özel sektöre bir türlü göstermemektedir. Haklı mıdır? Haklıdır. Bir de hepimizin unutmadığı nokta şu olmalı. Vatandaşlar özellikle son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı dahil olmak üzere şikayetlerini, sıkıntılarını kesin olarak en üst makamlara taşıyabilmektedirler. Onun için bizlere önemli derecede görev düşmektedir, sorumluluk düşmektedir. Biz biliyoruz ki yaptığımız her hata Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, başbakanına, enerji bakanına kadar kolaylıkla ulaşmaktadır. Bütün arkadaşlarımız ve bizler dahil olmak üzere bu işin ciddiyetinin farkındayız. Onun için yatırımlarımızı hızla tamamlayacağız, takip edeceğiz ve elimizden geldikçe kesintisiz ve kaliteli elektriği sağlayacağız. İşimiz zor ama yapılamaz değil. Biz bunu da inşallah becereceğiz.''

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