BEDAŞ ihalesi Cengiz-Kolin-Limak'ta kaldı

İstanbul Avrupa yakasının elektrik dağıtımını yapan BEDAŞ özelleştiriliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 1.960 milyar dolar ile Cengiz-Kolin-Limak OGG verdi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesi gerçekleşti.

910 milyon dolar teklif verilen ilk elemesiz turun ardında dört elemeli tur gerçekleşti. Dördüncü elemeli turda en yüksek teklif 1 milyar 765 milyon dolar oldu. Sırasıyla IC İçtaş, Torunlar Gıda, Aksa Elektrik ve Çalık Enerji elemeli turlarda elendi.

Elemeli turların ardından düzenlenen açık artırmada başlangıç tutarı 1 milyar 765 milyon dolar, artırım aralığı ise 5 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmanın 6. turunda Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

17 tur olarak gerçekleştirilen açık artırmada Park Holding AŞ ile Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu yarıştı. En yüksek teklifi 1.960 milyar dolar ile Cengiz-Kolin-Limak OGG verdi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım ve Akdeniz Elektrik Dağıtım Bölgesi ihalelerini kazanan Cengiz-Kolin-Liman OGG'nin Enerji Koordinatörü İsmail Ergüneş, iki bölgenin devrinin Nisan-Mayıs ayları gibi tamamlanacağını düşündüğünü söyledi.

İsmail Ergüneş ihale sonrası yaptığı açıklamada, "Rekabet mevzuatı açısından bir engel olacağını düşünmüyoruz" dedi.

Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu İcra Kurulu Başkanı İsmail Ergüneş, BEDAŞ'ta yüzde 12.9 düzeyinde olan kayıp-kaçak oranını 1 yıl içinde yüzde 10.8 seviyesine düşürmeyi planladıklarını belirtti.

7 firma katıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kırşan'ın komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 7 firma katıldı.

İhalede tüm teklifler ABD doları cinsinden alındı. İlk tur elemesiz kapalı yazılı teklif alınmasının ardından 4 elemeli tur yapıldı, ardından açık artırmaya geçildi. Açık artırma, belirlenen başlangıç tutarı üzerinden, açık artırım aralığıyla sürdü.

BEDAŞ'ın özelleştirme ihalesine; Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Elsan-Tümaş-Karaçay Ortak Girişim Grubu, Park Holding AŞ, Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ, Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.