T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sabiha Gökçen Limak'a 250 milyon euroya mal oldu

Sabiha Gökçen Havaalanı yeni dış hatlar terminalinin inşaatini hızlandıran Limak yüzde 100 maliyet artışını göze aldı

04 Kasım 2009 02:00

Sabiha Gökçen Havaalanı yeni dış hatlar terminalinin inşaatini hızlandıran Limak yüzde 100 maliyet artışını göze aldı

Limak Holding, Sabiha Gökçen Havaalanı yeni dış hatlar terminalini 18 ayda bitirerek yüzde 100 maliyet artışını sineye çekti. 250 milyon euro olarak hedefledikleri yatırımın 500 milyon euroya gerçekleşmesini değerlendiren Limak Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, "Bir gün daha bekleyecek halde değildik. Fiziksel kapasite yetişmiyordu. Bu da yolcularda mutsuzluğa yol açıyordu. Bu bizim için daha büyük sorundu. Dolayısıyla inşaatı hızlandırdık, maliyeti de göze aldık" dedi,

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminali ve ek binalarının inşaatı ihalesini 1 milyar 932 milyon dolara üstlenen Limak Holding, GMR Infrastructure ve Malaysia Airports Holdings Berhad, 3 Mayıs 2008'de düzenlenen temel atma töreninde asgari 250 milyon euro düzeyinde yatırım yapacağını ilan etmişti. 30 ayda bitmesi öngörülen yatırım 18 ay gibi rekor bir sürede gerçekleştirildi. Havalimanı 31 Ekim 2009'da düzenlenen törenle açılırken inşaat maliyetinin ise 500 milyon euroya yükseldiği açıklandı.
 
Yolcu kapasitesi yükseltildi

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yüzde 100 maliyet artışının nedenini projedeki büyümeye bağladı. İnşaatın metrekare olarak büyüdüğünü ve hızlı bitirme kararı nedeniyle çelik kullanımının arttığını dile getiren Özdemir, "Çelik fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde yatırım yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Limak Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir de projenin temel atma törenine göre ciddi anlamda değiştiğini ve yüzde 50-60 civarı büyüdüğünü belirterek, havalimanının ilk aşamada 10 milyon yolcuya göre planlandığını söyledi. Özdemir, en hızlı artış gösteren yolcu kapasitesinin Sabiha Gökçen'de olduğunu fark ettikleri andan itibaren de kapasiteyi 25 milyon yolcuya göre ayarladıklarını dile getirerek, projedeki değişimleri şöyle anlattı: "İhaleyi aldığmızda detaylı bir proje yoktu. Konsept proje mevcuttu. Ancak master planla birlikte neredeyse her şey değişti. Mesela terminalin altına kazıklar çakıldı. Depreme karşı sismik izolatörler yerleştirdik. Bu terminali 20 yıl işleteceğimizi hesaplayarak olası depremlere karşı önlem almayı amaçladık. Orijinal projede mermer olan iç dekorasyon malzemelerini daha dayanıklı olması için granite çevirdik. Ayrıca terminal binasının sağı ve soluna iki kulakçık koyduk. O kulakçıklar vasıtasıyla o anki trafiği etkilemeden kapasite yükseltebilmenin yolunu açtık. Yolcu kapasitesinin artması, viyadükler, alt ve üst geçitler dahil yolların değişmesine da yol açtı."

Maliyet artışında banka kredileri ve çelik fiyatlarının artışının da etkili olduğunu belirten Ebru Özdemir, "Bu projeyi banka kredisi alarak yaptık. Ancak ödemeyi 30 aylık yatırım dönemine göre planlamıştık. 18 ayda bitirme gündeme gelince faiz ödemeleri de erkene geldi. Ancak bu maliyet artışını göze aldık. Çünkü bir gün daha bekleyecek halde değildik. Fiziksel kapasite yetişmiyordu. bu da yolcularda mutsuzluğa yol açıyordu. Bu bizim için daha büyük sorundu. Dolayısıyla inşaatı hızlandırdık, maliyeti de göze aldık."
 
336 milyon euro kredi alındı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ havalimanı işletme devrinin alınmasını takiben, havalimanı işletmesi ve yeni dış hatlar terminali inşaası için 336 milyon euro tutarında proje finansmanı kredisi sağladı. ABN AMRO Bank N.V. ve Yapı Kredi Bankası'nın ortak eş düzenleyici olarak sağladıkları kredi için ilk 5 yılı geri ödemesiz, 13.5 yıllık bir ödeme planı oluşturuldu. Kredi, Türkiye'nin en uzun vadeli proje finansmanlarından birisi oldu.

Otel ve duty free alanı büyütüldü

2008 yılında açıklanan proje ekleriyle birlikte toplam 320 bin metrekareydi. 96 check-in kontuarı, 30 self check-in kontuarı, toplam 32 Xray ünitesi ve iki katlı VIP terminali bulunuyordu. Ayrıca üç katlı, 5 bin 350 araç kapasiteli bir otoparkın bulunduğu projede havalimanı oteli ise 60 odalı idi. Duty free alanı ise yine 2008 yılında yapılan açıklamalara göre 4 bin 500 metrekare civarındaydı. 2009 yılında yatırım bittiğinde gerçekleşme ise şöyle oldu: "Toplam kapalı alan 500 bin metrekareye çıktı. Terminal binası içerisindeki check-in kontuarları sayısı 16 adet artarak 112 oldu. Self check-in kontuarı sayısı ise 6 adet düştü ve 24'e indi. Otopark kapasitesi azaltıldı ve 4 bin 718 araç ve 72 otobüs kapasitesine dönüştürüldü. Ancak 60 odalı otel projesi 128 odaya çıkarıldı. Duty free alanı ise bin metrekare artırılarak 5 bin 500 metrekareye yükseltildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24