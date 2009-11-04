Sabiha Gökçen Limak'a 250 milyon euroya mal oldu

Sabiha Gökçen Havaalanı yeni dış hatlar terminalinin inşaatini hızlandıran Limak yüzde 100 maliyet artışını göze aldı
Limak Holding, Sabiha Gökçen
Havaalanı yeni dış hatlar terminalini 18 ayda bitirerek yüzde 100
maliyet artışını sineye çekti. 250 milyon euro olarak hedefledikleri
yatırımın 500 milyon euroya gerçekleşmesini değerlendiren Limak Yönetim
Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, "Bir gün daha bekleyecek halde değildik.
Fiziksel kapasite yetişmiyordu. Bu da yolcularda mutsuzluğa yol
açıyordu. Bu bizim için daha büyük sorundu. Dolayısıyla inşaatı
hızlandırdık, maliyeti de göze aldık" dedi,
İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminali ve ek binalarının inşaatı
ihalesini 1 milyar 932 milyon dolara üstlenen Limak Holding, GMR
Infrastructure ve Malaysia Airports Holdings Berhad, 3 Mayıs 2008'de
düzenlenen temel atma töreninde asgari 250 milyon euro düzeyinde
yatırım yapacağını ilan etmişti. 30 ayda bitmesi öngörülen yatırım 18
ay gibi rekor bir sürede gerçekleştirildi. Havalimanı 31 Ekim 2009'da
düzenlenen törenle açılırken inşaat maliyetinin ise 500 milyon euroya
yükseldiği açıklandı.
Yolcu kapasitesi yükseltildi
Limak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir, yüzde 100 maliyet artışının nedenini projedeki
büyümeye bağladı. İnşaatın metrekare olarak büyüdüğünü ve hızlı bitirme
kararı nedeniyle çelik kullanımının arttığını dile getiren Özdemir,
"Çelik fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde yatırım yapmak zorunda
kaldık" diye konuştu.
Limak Yönetim Kurulu Üyesi Ebru
Özdemir de projenin temel atma törenine göre ciddi anlamda değiştiğini
ve yüzde 50-60 civarı büyüdüğünü belirterek, havalimanının ilk aşamada
10 milyon yolcuya göre planlandığını söyledi. Özdemir, en hızlı artış
gösteren yolcu kapasitesinin Sabiha Gökçen'de olduğunu fark ettikleri
andan itibaren de kapasiteyi 25 milyon yolcuya göre ayarladıklarını
dile getirerek, projedeki değişimleri şöyle anlattı: "İhaleyi
aldığmızda detaylı bir proje yoktu. Konsept proje mevcuttu. Ancak
master planla birlikte neredeyse her şey değişti. Mesela terminalin
altına kazıklar çakıldı. Depreme karşı sismik izolatörler yerleştirdik.
Bu terminali 20 yıl işleteceğimizi hesaplayarak olası depremlere karşı
önlem almayı amaçladık. Orijinal projede mermer olan iç dekorasyon
malzemelerini daha dayanıklı olması için granite çevirdik. Ayrıca
terminal binasının sağı ve soluna iki kulakçık koyduk. O kulakçıklar
vasıtasıyla o anki trafiği etkilemeden kapasite yükseltebilmenin yolunu
açtık. Yolcu kapasitesinin artması, viyadükler, alt ve üst geçitler
dahil yolların değişmesine da yol açtı."
Maliyet artışında banka kredileri
ve çelik fiyatlarının artışının da etkili olduğunu belirten Ebru
Özdemir, "Bu projeyi banka kredisi alarak yaptık. Ancak ödemeyi 30
aylık yatırım dönemine göre planlamıştık. 18 ayda bitirme gündeme
gelince faiz ödemeleri de erkene geldi. Ancak bu maliyet artışını göze
aldık. Çünkü bir gün daha bekleyecek halde değildik. Fiziksel kapasite
yetişmiyordu. bu da yolcularda mutsuzluğa yol açıyordu. Bu bizim için
daha büyük sorundu. Dolayısıyla inşaatı hızlandırdık, maliyeti de göze
aldık."
336 milyon euro kredi alındı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ havalimanı işletme devrinin
alınmasını takiben, havalimanı işletmesi ve yeni dış hatlar terminali
inşaası için 336 milyon euro tutarında proje finansmanı kredisi
sağladı. ABN AMRO Bank N.V. ve Yapı Kredi Bankası'nın ortak eş
düzenleyici olarak sağladıkları kredi için ilk 5 yılı geri ödemesiz,
13.5 yıllık bir ödeme planı oluşturuldu. Kredi, Türkiye'nin en uzun
vadeli proje finansmanlarından birisi oldu.
Otel ve duty free alanı büyütüldü
2008 yılında açıklanan proje
ekleriyle birlikte toplam 320 bin metrekareydi. 96 check-in kontuarı,
30 self check-in kontuarı, toplam 32 Xray ünitesi ve iki katlı VIP
terminali bulunuyordu. Ayrıca üç katlı, 5 bin 350 araç kapasiteli bir
otoparkın bulunduğu projede havalimanı oteli ise 60 odalı idi. Duty
free alanı ise yine 2008 yılında yapılan açıklamalara göre 4 bin 500
metrekare civarındaydı. 2009 yılında yatırım bittiğinde gerçekleşme ise
şöyle oldu: "Toplam kapalı alan 500 bin metrekareye çıktı. Terminal
binası içerisindeki check-in kontuarları sayısı 16 adet artarak 112
oldu. Self check-in kontuarı sayısı ise 6 adet düştü ve 24'e indi.
Otopark kapasitesi azaltıldı ve 4 bin 718 araç ve 72 otobüs
kapasitesine dönüştürüldü. Ancak 60 odalı otel projesi 128 odaya
çıkarıldı. Duty free alanı ise bin metrekare artırılarak 5 bin 500
metrekareye yükseltildi.