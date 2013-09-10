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Ekonomi

Cengiz-Limak-Kolin ortaklığı, Akşam ve SkyTürk'ü satın almaktan vazgeçti

TMSF, 24 Mayıs’ta el koyduğu Akşam Gazetesi, SKY 360 televizyonu ve Alem FM’i Kolin-Limak-Cengiz ortaklığına ihalesiz olarak satmıştı

10 Eylül 2013 17:18

Limak-Cengiz-Kolin ortaklığı, Akşam gazetesi ile Skytürk360'ın da bünyesinde bulunduğu Türk Medya Grubu ile ilgili satın alma yolundaki girişiminden vazgeçti.

Cengiz – Limak – Kolin’den yapılan açıklamada, “Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Türk Medya Grubu (Akşam Gazetesi, SkyTürk360, radyo ve dergiler) ile ilgili satın alma yolundaki girişimimizden vazgeçmiş bulunmaktayız” denildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 24 Mayıs’ta el konulan Çukurova Holding şirketlerinden Akşam Gazetesi, SKY 360 televizyonu ve Alem FM Kolin-Limak-Cengiz ortaklığına ihalesiz olarak satmıştı.

Söz konusu medya kuruluşları için 64 milyon dolar ödeneceği bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

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