Nihat Özdemir'den istifa sonrası ilk açıklama: Ben kendi ipimi kendim çekerim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifasıyla ilgili olarak, "Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin çekmesine izin vermem" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan Özdemir, "Disiplin Kurulu mektubu 9 Haziran'da hazırlıyor ama 11 Haziran'da Vefa Küçük bana sözlerimi düzeltmem için bir mektup yolluyor. Bu nasıl bir iş?" diye sordu.

Özdemir, "Hem TFF'nin sitesinde, hem adliyede hem de sportif olarak tescil edilmiş bir şampiyonluk var ortada. Hala bana sorular yöneltiyorlar. Neyin tartışması bu anlamış değilim. Ben kendi ipimi kendim çekerim. Kimsenin ipimi çekmesine izin vermem" dedi.

Ne olmuştu?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Ekonomist dergisinin Instagram yayınında 'şike' sorususuna 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' yanıtını verince Fenerbahçe'nin tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertliler ertesi gün resmi siteden Nihat Özdemir'i hedef alan sert bir açıklama yayımlamıştı. Aynı gün Fenerbahçe Başkan Vekili Semiz Özsoy ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda Nihat Özdemir ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Semih Özsoy ve Ali Koç, Nihat Özdemir'in kulüp üyeliği ile ilgili disiplin süreci başlatabileceklerini söylemişlerdi.

Özsoy'un açıklamasının ardından Nihat Özdemir, TFF resmi sitesinden Özsoy'a ve Fenerbahçe'ye yanıt vermişti. Bu olayların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile mektuplaşmış, açıklamalarının farklı yerlere çekildiğini söylemişti.

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