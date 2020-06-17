Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektubu bugün TFF Başkanı'na iletti. Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı-lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Özdemir, ihraç edilseydi Fenerbahçe'ye bir daha üye olamayacaktı. Ancak istifa eden Özdemir, 5 yıl sonra kulüp üyeliğine geri dönebilecek.

Habertürk'ün aktardığına göre, Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar; kulübe henüz istifa ile ilgili ulaşan resmi bir belgenin olmadığı ifade etti.

Ne olmuştu?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Ekonomist dergisinin Instagram yayınında 'şike' sorususuna 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' yanıtını verince Fenerbahçe'nin tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertliler ertesi gün resmi siteden Nihat Özdemir'i hedef alan sert bir açıklama yayımlamıştı. Aynı gün Fenerbahçe Başkan Vekili Semiz Özsoy ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda Nihat Özdemir ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Semih Özsoy ve Ali Koç, Nihat Özdemir'in kulüp üyeliği ile ilgili disiplin süreci başlatabileceklerini söylemişlerdi.

Özsoy'un açıklamasının ardından Nihat Özdemir, TFF resmi sitesinden Özsoy'a ve Fenerbahçe'ye yanıt vermişti. Bu olayların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile mektuplaşmış, açıklamalarının farklı yerlere çekildiğini söylemişti.