Fenerbahçe: Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığı görevinden de derhal istifa etmesi gerekiyor

Fenerbahçe Kulübü'nden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in kongre üyeliğinden istifasına ilişkin, "Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz" açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe yönetimi, kulüpte uzun yıllar görev yapan Nihat Özdemir'in ihraç edilmesi yönünde karar aldı ve mektubu bugün TFF Başkanı'na iletti. Özdemir, mektubun kendisine ulaşmasının ardından sarı-lacivertli kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

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"Derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz"

İstifa haberinin ardından sar-lacivertli kulüpten sert bir açıklama yapıldı. "Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün 4654 sicil numaralı üyesi Nihat Özdemir'in, 4 Haziran 2020 tarihinde bir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ve sonrasında kamuoyu gündemini meşgul eden süreç üzerine, Kulübümüz kongre üyeleri tarafından gelen ihraç başvuru dilekçelerine istinaden, Nihat Özdemir hakkında tüzüğümüzün 62/2 (D) (F) (G) bentleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Bu soruşturma kapsamında, Disiplin Kurulumuz 9 Haziran 2020 tarihinde toplanarak, Nihat Özdemir'in konu hakkında Kulübümüze savunma vermesi kararını almış ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir.

Açılan soruşturma nezdinde yollanmış olan tebligatın kendisine ulaşmasının ardından Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir.

İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.

Tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında tüm spor camiası tarafından yanlış anlaşılacak ve Kulübümüz aleyhine kullanılabilecek demeçler veren Nihat Özdemir, Başkanımız Ali Y. Koç'un ve Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük'ün tüm yanlış anlamaları bitirmek adına sorduğu basit soruyu cevaplamak yerine her bir Fenerbahçeli için kutsal olduğunu düşündüğümüz Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmeyi tercih ederek, tutumunu açıkça belli etmiştir.

Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği açık ve net şekilde gözüken Nihat Özdemir'in, aynı davranışı yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek, bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz."

Ne olmuştu?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Ekonomist dergisinin Instagram yayınında 'şike' sorususuna 'Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok' yanıtını verince Fenerbahçe'nin tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertliler ertesi gün resmi siteden Nihat Özdemir'i hedef alan sert bir açıklama yayımlamıştı. Aynı gün Fenerbahçe Başkan Vekili Semiz Özsoy ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda Nihat Özdemir ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Semih Özsoy ve Ali Koç, Nihat Özdemir'in kulüp üyeliği ile ilgili disiplin süreci başlatabileceklerini söylemişlerdi.

Özsoy'un açıklamasının ardından Nihat Özdemir, TFF resmi sitesinden Özsoy'a ve Fenerbahçe'ye yanıt vermişti. Bu olayların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile mektuplaşmış, açıklamalarının farklı yerlere çekildiğini söylemişti.