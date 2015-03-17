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Nihat Doğan'a Newroz'dan da veto

Özgecan tweetiyle tepki çeken Nihat Doğan, önce Survivor All-Star kadrosundan çıkarılmış, ardından Galatasaray Kulübü üyeliğinden de ihracına karar verilmişti

17 Mart 2015 09:07

Özgecan Aslan cinayeti sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki çeken Nihat Doğan, Diyarbakır Newroz Komitesi'nden de veto yedi. Komite, 2013'teki Newroz kutlamalarına davetli olmadığı halde katılan Doğan'ın, bu yıl düzenlenecek kutlamalara davet edilmemesine karar verdi.

Akşam'da yer alan habere göre, Newroz Komitesi bu kararı, Nihat Doğan'ın Twitter'dan paylaştığı Özgecan Aslan'la ilgili mesajlara tepki olarak verdi.

Doğan, Twitter’da, "Siz de mini eteği giyip, soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Survivor All-Star kadrosundan çıkarılan Doğan, Galatasaray Kulübü üyeliğinden de ihracına karar verilmişti.

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