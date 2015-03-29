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Spor

Nihat Doğan ihraç kararını yargıya taşıyor

Galatasaray'dan ihraç edilen Nihat Doğan, başkan adaylarından Adnan Öztürk'e Aydemir Akbaş üzerinden eleştirilerde bulundu

29 Mart 2015 02:34

Galatasaray'da bugün yapılan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama sonucu Özgecan Aslan hakkında attığı tweetler nedeniyle kulüpten ihraç edilen Nihat Doğan, karara çok sert tepki gösterdi. Aydemir Akbaş üzerinden Adnan Öztürk'e yüklendi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, şarkıcı, kişisel sayfasından yaptığı açıklamada, hakkını mahkemede arayacağını belirtirken, özellikle de kendisini şikayet eden eski yönetici Adnan Öztürk'ü hedef aldı. Nihat Doğan'ın açıklamaları şöyle:

- Porno film çekme suretiyle kadını seks objesi olarak gösteren Aydemir Akbaş'a 'abi' diyen Adnan Öztürk'ün, kadınlarımızı ağzına alması hükümsüzdür.

- Adnan Öztürk, kadın hakları noktasında gerçekten samimiysen yıllarca porno film çekmiş Aydemir Akbaş'ın Galatasaray üyeliğinden ihracını istesin.

- Fikri hür ! Vicdanı hür ! GS delegasyonu Laikliğe yaptığım eleştiriden dolayı 150 kişi toplanıp beni üyelikten ihraç etmiş. ihraç edilmemem yönünde oy kullanan tüm onurlu demokrat abilerime de sonsuz tşklerimi sunarım. hafta içi ilk işim bu haksız ihrac için yargıya başvurmak olacaktır. Fikri ve vicdanını Faşist Irkçı zihniyete köle etmiş seçkinlerin,elitlerin beyaz Türk'lerin vesayeti ve oyuncağı olan GS halkın Takım'ı olmadıkça bu maddi krizden kurtulması asla mümkün değildir. GS ın elitleri ellerinde viski ağızlarında puro localarında GS ı izleyedursun biz yine yaz kış kar çamur demeden 4. Yıldız için Aşkımız GS ın Peşinde koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Fikri hür, vicdanı hür Galatasaray delegasyonu, laikliğe yaptığım eleştiriden dolayı 150 kişi toplanıp beni üyelikten ihraç etmiş. İhraç edilmemem yönünde oy kullanan tüm onurlu demokrat abilerime de sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

- Hafta içi ilk işim bu haksız ihraç için yargıya başvurmak olacaktır. Fikrini ve vicdanını faşist, ırkçı zihniyete köle etmiş seçkinlerin, elitlerin, beyaz Türk'lerin vesayeti ve oyuncağı olan Galatasaray, halkın takımı olmadıkça bu maddi krizden kurtulması asla mümkün değildir.

- Galatasaray'ın elitleri ellerinde viski, ağızlarında puro, localarında Galatasaray'ı izleyedursun, biz yine yaz kış kar çamur demeden 4. yıldız için aşkımız Galatasaray'ın peşinde koşmaya devam edeceğiz.

 

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galatasaraymali genel kurulnihat doğanihraçadnan öztürkaydemir akbaş

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