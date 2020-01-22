Nihal Bengisu Karaca'dan Bilim ve Sanat Vakfı tepkisi: Uydurulup ortalığa salınacak ve ancak sazanları avlayabilecek mazereti merak ediyorum

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasına tepki gösterdi. Karaca, kişisel sosyal medya hesabından, "Çok değil beş yıl önce biri çıkıp Akiktidarında hem Müslüman'ların yüz akı, hem entelektüel donanım, birikim ve sosyal bilimler açısından sivil bir mihenk taşı olan Bilim Sanat Vakfı’na el konulacak dese ‘yalancısın ve fesat peşindesin’der ve uzaklaşırdık. Ama oldu" ifadelerini kullandı.

Karaca devamında da, "BİSAV‘a kayyum için uydurulup ortalığa salınacak ve ancak sazanları avlayabilecek mazereti cidden merak ediyorum. Gerekçe ne olacak acaba? “Aşırı bilimsellik ve sanatsallık yüzünden serebral kortekste uygun görmediğimiz ilerleme ve gelişmeye sebep olma suçu” deyin. Yakışır" sözlerini kaydetti.

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.

TIKLAYIN: BİLİM VE SANAT VAKFI'NA KAYYIM ATANDI

TIKLAYIN: BİLİM VE SANAT VAKFI'NA KAYYIM KARARINA TEPKİLER BÜYÜYOR

TIKLAYIN - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması: Bu bir kayyım ataması değildir