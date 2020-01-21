El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım kararına tepkiler büyüyor

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasına yönelik pek çok isimden tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Sibel Eraslan, İslami çevrelerin birikimiyle kurulan vakfa kayyım atanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

Eski AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise kararı "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasına ilişkin tepkilerden bazıları şöyle: