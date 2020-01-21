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Politika

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım kararına tepkiler büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yakın isimlerden biri olan Sibel Eraslan, kararın üzücü olduğunu söyledi

21 Ocak 2020 22:06

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasına yönelik pek çok isimden tepki geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Sibel Eraslan, İslami çevrelerin birikimiyle kurulan vakfa kayyım atanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı

Eski AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise kararı "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasına ilişkin tepkilerden bazıları şöyle: 

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