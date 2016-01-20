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Niğde de bir sivil, bir polis ve bir askeri öldüren IŞİD'li teröristlerin yargılandığı dava ertelendi

Hakim, IŞİD'li teröristlerin sık sık yerini değiştirerek "Yüzlerini iyi görebiliyor musunuz?" diye sordu

20 Ocak 2016 20:04

Niğde de 20 Kasım 2014’te bir astsubay, bir polis ve bir sivili öldüren 3 IŞİD militanının yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında yine erteleme kararı çıktı. 17 Mart’a ertelenen davanın hakimi, IŞİD’li teröristler ile IŞİD’in 11 Haziran 2014’te rehin alıp 101 gün sonra 20 Eylül’de serbest bıraktığı 49 Türkiye vatandaşının ‘takas’ edilidği söylentisine de yanıt verdi. Hakim Onur Yerdelen "Kalbiniz rahat olsun. Bir takas lafı almış başını gidiyor. Yine bugün bir yerde yazmışlar. Sanıklar, işte burada huzurda. Sanıklar suçlu çıkarlarsa cezalarını çekecekler" dedi.

 

Sanıklar bu kez net olarak görüldü!

 

Bugüne kadarki ilk üç duruşmada hep SEGBİS sisteminde bir arıza çıktığı için, IŞİD'li sanıkları hiç kimsenin göremediği davanın dördüncü duruşması bugün yapıldı. 

Tutuklu sanıklar Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri hakkında 'Anayasayı ihlal, 6136 sayılı yasaya muhalefet, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, nitelikli yağma ve kasten yaralama' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklu Fuad Mövsümöv ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan ve haklarında yakalama kararı bulunan firariler Heysem Topalca ve İsmayılov Qosqar ile 'Bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmekle' suçlanan Türk uyruklu M.A, K.Ö, H.Y, K.Y. ve A.Y.'nin yargılandığı duruşmaya tutuklu sanıklar getirilmedi.

Dava, olay sırasında yaralananların duyu kaybı yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi için gereken süre nedeniyle 17 Mart tarihine erteledi.

 

"Yüzlerini iyi görebiliyor musunuz?"

 

Davanın hakimi SEGBİS’le yapılan sorgulama sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına sık sık "Yüzlerini iyi görebiliyor musunuz" diye sorarak sanıkların yerlerini değiştirerek yüzlerinin net olarak görülmesini sağladı.

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