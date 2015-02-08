Niğde saldırısıyla ilgili dava 'seçim malzemesi olur' diye ertelendi!

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde, 20 Mart 2014 günü yol kontrolü yapan jandarmaya ateş açan ve 2 güvenlik görevlisi ile bir yurttaşı öldüren IŞİD militanlarının yargılanacağı dava ‘ siyasi propaganda malzemesi yapılacağı’ gerekçe gösterilerek ikinci kez ertelendi. Saldırıyla ilgili 12 Ocak günü yapılması beklenen duruşma 9 Şubat Pazartesi gününe ertelenmişti. Duruşma bu kez de bizzat mahkeme davanın başka bir yere nakledilmesini talep ettiği için görülemeyecek. Mahkemenin ‘nakil’ talebine Emniyet’in bir yazısı dayanak gösterildi. Bu yazıda ise davanın “7 Haziran seçimlerinde legal ve illegal gruplar tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılacağının” belirtilmesi dikkat çekti. İlk duruşması 12 Ocak’ta görülmesi beklenen dava mahkeme tarafından çeşitli gerekçelerle 9 Şubat’a ertelenmişti. Davanın ilk duruşmasının bu tarihte de başlamayacak olması çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

İkinci erteleme

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Ulukışla ilçesinde 1 polis memuru ile 1 astsubayı şehit edip, gasp ettikleri kamyon şoförünü de katleden IŞİD üyesi Alman vatandaşı Benjamin Xu, İsviçre vatandaşı Çendrim Ramadani ile Makedonyalı Muhammed Zakiri'nin aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması mahkeme tarafından “şüphelilere tercüman atanması ve savunmalarının SEGBİS sistemiyle UYAP ortamında alınması kararından vazgeçilmesi” gerekçeleriyle ertelenmişti. Erteleme kararı doğrultusunda duruşmanın 9 Şubat’ta yapılması bekleniyordu. Ancak Mahkeme, valilik, emniyet ve savcılık arasında yapılan yazışmalar sonucunda dosya savcılığa verilerek nakil talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Emniyet: Takas dedikoduları var

Dosyadaki yazışmalara göre Niğde Ağır Ceza Mahkemesi, davanın başlamasına günler kala İl Emniyet Müdürlüğüne bir yazı yazarak alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını, kamu güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını sordu. Mahkemenin yazısında “davada taraf sayısının fazla olduğu, ulusal ve uluslararası basın tarafından davanın takip edileceği, Reyhanlı’da meydana gelen patlama ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Reyhanlı mağdurları tarafından da bu davaya katılma taleplerinin bulunduğu” da hatırlatıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt imzasıyla mahkemeye gönderilen yanıtta ise 20 Mart 2014’de Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen olaydan sonra sanıkların linç edilmeye çalışıldığı ve çıkan olaylara 5 bin kişinin katıldığı, 10 polis memurunun yaralandığı anlatıldı. Yazıda davanın Niğde’de görülmesi halinde ortaya çıkacak “muhtemel riskler” sıralanırken “2015 yılı haziran ayında yapılacak genel seçim döneminde bu davanın çeşitli legal ve illegal gruplar tarafından propaganda malzemesi yapılabilecek ve bölge halkı bu konularda çabuk provoke edilebilecektir” denildi. Sanıkların halen Ankara (Sincan) F Tipi Cezaevi’nde kaldığı, ancak “halk arasında sanıkların takas yoluyla IŞİD terör örgütüne teslim edildiği veya edileceği yönünde dedikodular yapıldığı ve bunun halkın davaya olan ilgisini artırdığı”nı da belirten Emniyet Müdürü Kurt, davanın Niğde’de yapılması durumunda hem şüphelilerin hem de kamu güvenliğinin zarar görebileceğini savundu.

Kurt davayla ilgili diğer riskleri şöyle sıraladı:

- Orta Anadolu’da bulunan ve her siyasi görüşten insanların milli duygularını yoğun olarak yaşadığı ve terör olaylarında şehit ve gazi sayısının yüksek olduğu ilimizde dava yoğun ilgi görmektedir.

- IŞİD’in Türk devletini ve halkını Müslüman görmediği ve savaş açtığı, bu olay nedeniyle intikam alacağı yönünde tehditte bulunduğu ve bunun da halk arasında tepkiye neden olduğu değerlendirilmektedir.

- Reyhanlı mağdurlarının ve yakın il ve ilçelerden davaya katılım olması beklenmektedir.

- Şüphelilerin Ankara’dan nakli sırasında güvenlik zafiyeti yaşanabilecektir.

- Adliye binası yetersiz olduğundan olası bir olayda şüphelilerin adliyeden tahliyesinde güvenlik zafiyeti yaşanabilecektir.

- Adliye binasının yakınında valilik, defterdarlık, askeri gazino ve belediye binasının olması risk taşımaktadır. Adliye binasına ulaşım tek güzergahtan olup alternatif güzergah olmaması güvenlik zafiyeti yaratabilecektir.

- Çevre illerden takviye güç istenmesi seçim döneminde her ilde güvenlik tedbirleri alınmış olacağı için, duruşmalarda güvenlik tedbiri alınmasında zorluk yaşanacaktır.