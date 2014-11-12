Nicki Minaj'ın klibi 'Nazizmi hatırlattığı' gerekçesiyle tepki aldı

MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyi kadın hip hop sanatçısı seçilen Nicki Minaj'ın, Drake ve Lil Wayne ile düet yaptığı "Only" adlı şarkısına çektiği klip, Nazi temalı olması nedeniyle büyük tepki çekti.

Karnaval'ın haberine göre, Trinidad ve Tobago doğumlu şarkıcı Nicki Minaj, diktatör rolünde yer aldığı klibi nedeniyle yoğun eleştiri aldı.

Siyah, beyaz ve kırmızı renklerinin yoğun olduğu klipte; silahlı ve tanklı binlerce askerin üzerinde Minaj’ın sahibi olduğu plak şirketi Young Money’nin kısaltması olan “YM” harfleri bulunuyor. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Minaj’ın “Nazizm'i yücelttiği” ifade edildi.

'Sanatımda Nazizm'i asla onaylamam'

Independent'ın haberine göre, Minaj videonun "Sin City" filmi ile "Metalocalypse" adlı animasyondan esinlendiğini söyledi ve "sanatında Nazizm'in yer almasını asla onaylamayacağını" belirtti. Minaj ayrıca, videosunu eleştiren A Loucas adlı yapımcının Yahudi olduğunu ekledi.

Video, Almanya'da Yahudilere ait ev, işyeri ve sinagoglara yapılan kanlı saldırıların gerçekleştiği "Kristal Gece"nin 76. yıldönümünden 2 gün önce yayımlanmış ve ABD'de Yahudi toplumuna karşı yapılan karalamaları durdurmak için kurulan "İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği" tarafından kınanmıştı. Ancak videonun yönetmeni Jeff Osborne özür dilemeyi reddederek, videoda; Amerika'ya ait simgeler, Rus T-90 tankları, Belçika'dan FN FAL otomatik tüfeği ve İtalyan markası Ferrari gibi birçok gönderme olduğunu söyledi.

İşte, Nicki Minaj'ın "Only" adlı parçasına çekilen tartışmalı klip: