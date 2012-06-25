RTÜK, Nicki Minaj'ın klibi 'sekse davet' ediyor diye kanala ceza verdi!

RTÜK, sanatçı Nicki Minaj’ın “Starships” adlı şarkısı için çekilen klibi yayınlayan HİT NR1 televizyonuna, klip “sekse davet” ettiği için para cezası verdi.

Kanalın geliri çok düşük olduğu için ceza en alt limitten uygulanarak 11 bin 26 TL olarak belirlendi. RTÜK, 6 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, HİTS NR1 adlı televizyonunun yayınladığı Nicki Minaj isimli sanatçının “Starships” adlı şarkı klibi için çarpıcı değerlendirme yaptı. RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda, 3 dakika 31 saniyelik kilipte Minaj’ın “son derece açık saçık giysiler ve aksesuarler eşliğinde adeta kadın cinsiyetini cinsel meta olarak sergilediği” vurgulandı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, İngilizce küfürlerin boğuklaştırılarak kamufle edilmeye çalışıldığının vurgulandığı raporda, “Klibin, gerek kullanılan sözler gerekse görüntü içeriği bakımından salt cinsellik unsurlarını ön plana çıkaran, kadını cinsel meta olarak gösteren, kadın bedenini tamamen cinsel tahrik unsuruna indirgeyen bir muhteviyatta olduğu gözlenmiştir. Genel olarak açık bir biçimde sekse davetten söz edilen bu klipteki...” ifadeleri kullanıldı. RTÜK, yayının, yönetmelik ve yasadaki, “yayın müstehcen olamaz, insan bedeni cinsel tahrik unsuruna indirgenemez” hükmü ile, “çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ahlaki gelişimimine zarar verebilecek türde yayınların bu kesimin izleyebileceği zaman diliminde koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmüne aykırı şekilde yapıldığı gerekçesiyle idari para cezasına karar verdi. Para cezası HİTS NR1 adlı televizyonun Nisan 2012 ticari iletişim geliri çok düşük olduğu için para cezası mevzuat gereği en alt sınırdan verildi.

Cennet Mahallesi’ne sigara cezası

RTÜK Ayrıca, Show TV’ye Cennet Mahallesi adlı dizide sihirbazın gösterisini gerçekleştirdiği sahnede, sigaranın kullanıldığı ve sigara içme görüntüsünün flulaştırma, buzlama, mozaikleme tekniğine başvurulmadan açık biçimde yayınlandığı için, para cezası verdi. RTÜK para cezasını 67 bin 962 TL olarak uyguladı.

70’lik dedenin Ferrari’ye bindirilmesine uyarı

Özlem Radyo ise, cinsel gücü arttırıcı ürün reklamında “70’lik vatandaşları bisikletten indirip Ferrari’ye bindirince” RTÜK’ün kırmızı ışığına takılarak ceza yedi. RTÜK uzmanları, Özlem Radyo’nun, Vitriks aldı cinsel performans arttırıcı ürünün reklamını mevzuata aykırı şekilde yaptığını belirledi. Uzmanlar raporlarında, reklamda “Gecelerim daha uzun ve renkli olsun diyen, eşini daha mutlu etmek isteyen 18 yaşından 70 yaşına kadar bay-bayan tüm yetişkinlerin kullanabileceği bir ürün” ifadesinin kullanıldığını belirtti. “Peki Vitriks’i kullanmak neye benziyor? Vitriks’i kullanmak bisikletten inip Ferrari’ye binmeye benziyor. Maksimum performans için, daha renkli gelecek için” ifadesinin de yer aldığı reklamın mevzuatın “yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” hükmünü ihlal ettiğini belirleyen RTÜK, Özlem Radyo’ya “uyarı cezası” verdi. Radyo bu suçu tekrarlarsa para cezasına çarptırılacak.