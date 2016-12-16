Neymar: Real Madrid'den Marcelo'yu isterim

Neymar, Real Madrid'den bir oyuncu transfer etmek zorunda kalsa Marcelo'yu alacağını söyledi.



CNN'e açıklamalarda bulunan Neymar şunları söyledi: "Marcelo'yu seçerdim çünkü o benim arkadaşım. Real Madrid'de de tarih yazan üç önemli futbolcu bulunuyor. Ronaldo'nun pek çok Ballon d'Or'u var. Gareth Bale de harika bir oyuncu. Benzema ise müthiş bir forvet ve aynı zamanda iyi bir oyun kurucu." diyerek cevaplandırdı.

Barcelona'nın forvet üçlüsü MSN ile ilgili ise Neymar, "Bizim başarımızın sırrı arkadaşlık. Hepimiz birbirimize saygı duyuyoruz. Üç Güney Amerikalı'nın bu uyumu yakalaması zordur. Ama umarım bunu uzun süre devam ettiririz." ifadelerini kullandı.