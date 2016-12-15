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Efsaneler günümüz yıldızlarıyla aynı karede

15 Aralık 2016 15:13

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Emilio Sansolini isimli tasarımcı, farklı dönemlerde aynı takım formasını giyen isimleri bir araya getirdi

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Cristiano Ronaldo - Alfredo Di Stéfano

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Mesut Özil - Dennis Bergkamp

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Lionel Messi - Johan Cruyff

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Paulo Dybala - Alessandro Del Piero

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Juan Román Riquelme - Maradona

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Kun Agüero - Ricardo Bochini

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Pele - Neymar

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Thomas Müller - Gerd Müller

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Maradona - Lionel Messi

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Iván Zamorano - Alexis Sanchez

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Carlos Valderrama - James Rodríguez

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Paolo Maldini - Leonardo Bonucci

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Franz Beckenbauer - Mats Hummels

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Neymar - Pele

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