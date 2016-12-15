Efsaneler günümüz yıldızlarıyla aynı karede
15 Aralık 2016 15:13
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Emilio Sansolini isimli tasarımcı, farklı dönemlerde aynı takım formasını giyen isimleri bir araya getirdi
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Cristiano Ronaldo - Alfredo Di Stéfano
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Mesut Özil - Dennis Bergkamp
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Lionel Messi - Johan Cruyff
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Paulo Dybala - Alessandro Del Piero
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Juan Román Riquelme - Maradona
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Kun Agüero - Ricardo Bochini
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Thomas Müller - Gerd Müller
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Maradona - Lionel Messi
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Iván Zamorano - Alexis Sanchez
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Carlos Valderrama - James Rodríguez
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Paolo Maldini - Leonardo Bonucci
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Franz Beckenbauer - Mats Hummels
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