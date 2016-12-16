Çin Ligi ekiplerinden Hebei China'nın Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'ye yıllık 100 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, Barcelona ile olan sözleşmesini halen yenilemeyen Messi için Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Hebei China devreye girdi.

Buna göre Çin ekibi, Messi'ye yarım milyar Euro'luk bir teklif sunacak. Teklife göre Çin kulübü, yıllık 100 milyon Euro'dan Messi'ye 5 yıllık teklif sunacak.

Messi için yarım milyar Euro'yu gözden çıkaran Hebei China, geçen sezon Trabzonspor'dan M'Bia ve Beşiktaş'tan Ersan Gülüm'ü kadrosuna katmıştı.