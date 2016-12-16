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Spor

Ronaldo'dan inanılmaz istatistik!

Real Madrid'in Portekizli yıldızı, kariyerindeki 691. maçında 500. golü kaydetti

16 Aralık 2016 12:31

Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası’nda Club America’yı 2-0 yenerek finale çıkarken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kariyerindeki 500. golünü attı.

Real Madrid, Japonya'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda finale çıktı.

Kuzey ve Orta Amerika Şampiyonu Meksika ekibi Club America ile karşılaşan R.Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı. İspanyol temsilcisi kulüp tarihine geçen yenilmezlik serisini de 36 maça çıkardı. Golleri 45. dakikada Karim Benzema ve 90'da Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, böylece oynadığı kulüplerde 500 gole ulaştı. Sırasıyla Sporting Lizbon, Manchester United ve Real Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu rakama 691 maçta ulaştı.
 

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