Newsweek tekrar el değiştirdi

80 yıllık bir geçmişi olan haftalık haber dergisi Newsweek, 2010'dan sonra bir kez daha satıldı. İki yıl önce Washington Post'a aitken kapanıp, tümüyle dijitale geçen Newsweek aynı yıl, InterActiveCorp(IAC) şirketine sadece 1 dolara 40 milyon dolarlık borçlarıyla beraber satılmştı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, IAC, Newsweek dergisini çok fazla bekletmeden dijital medya şirketi International Business Times'a sattı. Satış rakamları açıklanmazken, IAC sözcüsü Justine Sacco satışı doğruladı.

3.3 milyon tiraj

80 yıllık dergi 1990'lı yıllarda zirve yıllarını yaşamış ve 3.3 milyon tiraja ulaşmıştı. Ancak bu yıllardan sonra okuyucuların dijital medyaya ilgisi ile tirajları zayıflayan 2012 sonbaharında Newsweek basılı versiyonunu kapattığını duyurup tamamen dijitale geçmişti. IAC şirketi Newsweek'i sahip olduğu Daily Beast sitesi ile birleştirmişti.



Mayıs ayında Newsweek'in bir önceki sahibi IAC'tan yapılan açıklamada şirketin Daily Beast sitesine odaklanacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından Newsweek'in bir kez daha satılacağı konuşulmaya başlanmıştı.



Newsweek'in yeni sahipleri IBT Newsweek'i küresel online bir markaya dönüştürmek istediklerii ve dergiyi Newsweek.com adresine geri taşıyacaklarını açıkladı.



2006 yılında kurulan, yedi dilde ve 235 ülkede hizmet veren IBT Media, International Business Times, Medical Daily, Latin Times and iDigitalTimes dijital mecra markalarının yayıncısı.