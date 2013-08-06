T24 LogoT24 Logo
Dünya

Newsweek tekrar el değiştirdi

2010 yılında satılan ve geçtiğimiz yıl sonunda son kez basılan ve tamamen dijital baskıya geçen haftalık haber dergisi Newsweek, bir kez daha satıldı

06 Ağustos 2013 15:59

80 yıllık bir geçmişi olan haftalık haber dergisi Newsweek, 2010'dan sonra bir kez daha satıldı. İki yıl önce Washington Post'a aitken kapanıp, tümüyle dijitale geçen Newsweek aynı yıl, InterActiveCorp(IAC) şirketine sadece 1 dolara 40 milyon dolarlık borçlarıyla beraber satılmştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, IAC, Newsweek dergisini çok fazla bekletmeden dijital medya şirketi International Business Times'a sattı. Satış rakamları açıklanmazken, IAC sözcüsü Justine Sacco satışı doğruladı.

 

3.3 milyon tiraj

 

80 yıllık dergi 1990'lı yıllarda zirve yıllarını yaşamış ve 3.3 milyon tiraja ulaşmıştı. Ancak bu yıllardan sonra okuyucuların dijital medyaya ilgisi ile tirajları zayıflayan 2012 sonbaharında Newsweek basılı versiyonunu kapattığını duyurup tamamen dijitale geçmişti. IAC şirketi Newsweek'i sahip olduğu Daily Beast sitesi ile birleştirmişti.

Mayıs ayında Newsweek'in bir önceki sahibi IAC'tan yapılan açıklamada şirketin Daily Beast sitesine odaklanacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından Newsweek'in bir kez daha satılacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Newsweek'in yeni sahipleri IBT Newsweek'i küresel online bir markaya dönüştürmek istediklerii ve dergiyi Newsweek.com adresine geri taşıyacaklarını açıkladı.

2006 yılında kurulan, yedi dilde ve 235 ülkede hizmet veren IBT Media, International Business Times, Medical Daily, Latin Times and iDigitalTimes dijital mecra markalarının yayıncısı.

ETİKETLER

basınnewsweekhaftalık dergiwashingto postinternational business times

İlgili Haberler

Newsweek satılıyor

Newsweek dergisi, 50 yıldır bünyesinde yer aldığı Washington Post'tan ayrılıyor.

Newsweek son basılı dergisini yayımladı

Bir süre önce basılı yayıncılığa son vereceğini açıklayan Newsweek dergisi son sayısını yayımladı

Newsweek 1 ay sonra geri döndü

Newsweek, 4 Şubat'tan itibaren yeniden basılı olarak "Back in Print" adıyla okurun elinde olacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24