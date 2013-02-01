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Dünya

Newsweek 1 ay sonra geri döndü

Newsweek, 4 Şubat'tan itibaren yeniden basılı olarak "Back in Print" adıyla okurun elinde olacak

01 Şubat 2013 12:23

İnternet ve basılı medya arasındaki rekabet dünyanın en prestijli haftalık haber dergilerinden Newsweek'in, tamamen dijital yayıncılığa geçmesine neden olmuştu.

31 Aralık'ta 'kanlı canlı' haliyle son kez okurla buluşan dergi, bu kararından çabuk döndü. Dergi, 4 Şubat'tan itibaren yeniden basılı olarak "Back in Print" adıyla okurun elinde olacak.

"Back in Print"in Türkiye'deki dağıtımını da Doğan Burda yapacak.

1933 yılında New York'ta yayınlanmaya başlayan Newsweek, Amerika'nın haftalık en çok satan 2. dergisiydi.

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