Newsweek satılıyor

T24- Dünyaca ünlü ses sistemleri üreticisi Harman International Industries’in 91 yaşındaki kurucusu Sidney Harman, ABD’nin en çok satan haber dergisi Newsweek’i satın alıyor. Bu satışla derginin 50 yıldır süren Washington Post serüveni de sona erecek.



Newsweek, son yıllarda ABD’de ekonomik açıdan zor günler geçiren basın sektöründe kârlı bir pazar payı elde edemezken ve internet üzerindeki rekabette de güç kaybetti.



Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, tirajında büyük düşüşler yaşayan dergi, aldığı reklâmların da azalmasıyla birlikte, 2009’da 30 milyon dolar zarar etti. Newsweek’in bu yıl da yine zarar açıklaması bekleniyor.



Derginin 50 yıldır sahibi olan Washington Post Co.’nun CEO’su Donald Graham yaptığı açıklamada, Harman’ın dergi çalışanlarını işten çıkarmama sözü verdiğini belirtti.



Graham ayrıca, “Newsweek’e yeni bir alıcı ararken, kaliteli gazeteciliğin önemini en az bizim kadar hisseden birisini istedik. Bu insanın da Sidney Harman olduğunu gördük… Harman, gündemi yakından takip eden, ilgi çekici ve kaliteli haberler üretmeye ve Newsweek.com internet sitesini dinamik tutmaya söz verdi” diye konuştu.



Newsweek’i 1961 yılında bünyesine geçiren Washington Post Co. geçen Mayıs ayından bu yana dergiye yeni bir alıcı arıyordu. Newsweek, zarar etmeye devam etse de alım için birçok teklif gelmişti.



Bloomberg haber ajansının geçen yıl ABD’nin en çok satan iş dünyası dergisi BusinessWeek’i birkaç milyon dolara satın almasını örnek olarak gösteren uzmanlar, yayıncılık dünyasında yaşanan düşüş yüzünden, Post Co.’nun Newsweek’i oldukça düşük bir fiyata sattığı konuşuluyor.