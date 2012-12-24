Newsweek son basılı dergisini yayımladı

ABD'nin dünyaca ünlü haber dergisi Newsweek bir süre önce getirdiği yüksek maliyet nedeniyle dergi basımını durduracağını açıklamıştı. Son sayısında Newsweek binasının eski bir fotoğrafını kapağa taşıyan dergi artık sadece dijital ortamda yayın yapacak.

İnternet ortamından ve mobil araçlardan yayınına devam edecek olan dergi kapağında da internet diline yer verdi. Twitter'da kullanıldığı gibi “hashtag”le #LastPrintIssue yani “son matbu sayı” ifadesini kapağa taşıdılar ve 80 yıllık basılı yayıncılığı sona erdirdiler.

Şirketten yapılan açıklamada kararın gazetecilik ya da markanın kalitesinden vazgeçildiği anlamına gelmediği, bunun basılı yayıncılık ve dağıtımın yarattığı ekonomik dayatmadan kaynaklandığı belirtildi. Baskı ve dijital operasyonların birleşmesiyle oluşacak “Newsweek Global”ın tek elden yayınını sürdüreceği belirtildi.