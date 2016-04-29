Newroz davetiyesi yüzünden gözaltına alınan akademisyen Chris Stephenson’a 5 yıl hapis istemi!

Tutuklanan akademisyenlerin gözaltığına alındığı ilk gün meslektaşlarına destek olmak için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çantasında HDP'nin Newroz davetiyesi bulunduğu gerekçesiyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz akademisyen Christopher Stephenson hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Stephehson'un "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianamede Stephenson'un savcılık ifadesinde "gözaltına alınan akademisyenlere destek vermek amacıyla geldiğini, broşürlerin davetiye olduğu ve hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını" söylediği kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, Christoper Vames Keneth Stephenson'un ’15 Mart 2016 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği, ana giriş kapısından girdiği sırada yapılan kontrollerde çantasında 10 adet broşür ele geçirildiği’ bilgisi yer aldı.

İddianamede, Stephenson'un üzerinde bulunan broşürlerdeki resimlerde “yüzleri maskeli şahısların sokak ortasında ateş yaktıkları, sokakta taşlardan bariyer kurdukları ve miting alanı görüntüsünde ise PKK/KCK’yi simgeleyen kırmızı, sarı, yeşil flama görüntülerinin bulunduğu” ifadeleri yer alırken, "Broşürlerde, sokakta ateş yakma, barikat kurma gibi eylemleri resmederek yapılan hukuksuz eylemleri meşrulaştırarak terör örgütüne destek vermek amaçlı olduğu değerlendirilmiştir" dendi.

“Broşürler davetiye”

İddianamede Stephenson'un da savcılık ifadesinde, adliyeye kendisinin de imza attığı 'bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan ve gözaltına alınan akademisyenlere destek vermek amacıyla geldiğini, broşürlerin davetiye olduğu ve hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını söylediği kaydedildi.

Şüpheli Christoper Vames Keneth Stephenson'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilerek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.

İngiliz akademisyen Chris Stephenson gözaltındaki akademisyenlere destek olmak için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çantasındaki Newroz bildirisi gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, "Örgüt propagandası yapmak" suçunu işlediği iddia edilmişti. İngiliz akademisyeni serbest bırakılan savcılık, sınır dışı edilmesini talep etmiş, bu talep nedeniyle Chris Stephenson İl Göç İdaresine götürülmüştü. İstanbul Valiliği'nin hakkında vereceği kararı beklemeyen İngiliz akademisyen ailesiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Daha sonra Valilik tarafından, Stephenson'un Türkiye'ye giriş yasağının bulunmadığı açıklanmıştı. Stephenson da 22 Mart'ta İstanbul'a dönüş yapmıştı.