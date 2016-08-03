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Dünya

New York Times'tan: Türkler darbe girişiminde ABD'nin parmağı olduğu konusunda hemfikir

"Çünkü gizli planın lideri olduğu şüphelenilen vaiz Fetullah Gülen, ABD’de gönüllü sürgün yaşıyor"

03 Ağustos 2016 16:59

ABD'nin saygın gazetelerinden The New York Times gazetesi, Türklerin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu düşündüğünü yazdı. New York Times'ta yayımlanan haberin başlığında "Türkler tek bir konuda hemfikir olabiliyor: Başarısız darbe girişiminin arkasında ABD var" ifadeleri yer aldı.

Haberde, bir Türk gazetesinin Twitter üzerinden yaptığı ankete atıfta bulunuldu. Ankete katılanların yüzde 69'unun, darbeye CIA'in destek verdiği yönünde görüş beyan ettiği belirtildi.

Hürriye'in aktardığı haberde, “Bu komplo teorileri, toplumun uç noktalarındaki birkaç takıntılı kimsenin ürünü değil. Türkiye, son derece kutuplaşmış bir ülke olabilir fakat tüm toplum kesimlerinden -İslamcı, seküler insanlar, liberaller, milliyetçiler- Türklerin üzerinde uzlaştığı bir şey var. O da ABD’nin bu darbe girişimine bir şekilde dahil olduğu. Çünkü gizli planın lideri olduğundan şüphelenilen vaiz Fetullah Gülen, ABD’de gönüllü sürgün yaşıyor” ifadesi yer aldı.

NYT haberinde, bu teorinin çok yaygınlaştığı ve ABD Başkanı Barack Obama dâhil üst düzey ABD’li yetkililerin inkâr açıklaması yapmak durumunda kaldığı hatırlatıldı.

 

"Zaten laikler, Kürtler, milliyetçiler Gülencilerden endişe duyuyor"

 

Türkiye’den çeşitli meslek gruplarından insanların görüşlerine de başvurulan haberde, Batı’nın binlerce asker ve memurun tasfiyesini eleştirdiği fakat "Erdoğan’ın geleneksel düşmanlarının birçoğunun -Kürtler, laikler, milliyetçiler- uzun süredir Gülencilerin devletteki etkisinden endişe duydukları" belirtildi. 

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