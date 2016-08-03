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2. Abdülhamid'in torunu: FETÖ'cüler "Devlette söz sahibiyiz, savcılık işlerinizi hallederiz" demişlerdi!

"Dershanelerin kapatılması olayından 2-3 yıl önce Cemaat’ten kimseyle görüşmemiz kalmamıştı"

03 Ağustos 2016 11:13

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, cemaate yakın oldukları dönemde bir heyetin kendilerine geldiğini söyleyerek FETÖ'cülerin "Efendim devlette söz sahibiyiz, savcılıkla ilgili işleriniz varsa hallettirebiliriz" dediklerini söyledi.

Osmanoğlu ayrıca 15 Temmuz gecesi yaşananların bir darbe girişimi olmadığını da söyledi.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, “Ben 1980’i de gördüm. Bu ordunun içinde üniforma giymiş bir grubun yaptığı terör hareketiydi” diyen Osmanoğlu, o geceyi şöyle anlattı:

"Boğaz Köprüsü kapandı, darbe var’ yazılı bir mesaj aldım ve ardından küçük kızımdan gelen ‘Dışarı çıkalım mı baba?’ mesajıyla havaalanına gittik. Bugün Erdoğan’a yapılan komplolar dedem Abdülhamid’den bu yana sürekli devlet adamlarımıza yapılan komplolar. Dedem 1909’da dayanamadı ve tahttan indirildi. Menderes de aynı şekilde halk desteğini alamadı ve asıldı. Ancak bugün durum değişti, biz darbeleri göre göre liderimize sahip çıkmayı öğrendik ve darbeyi önledik.”

 

"Gülenle görüştük"

 

Orhan Osmanoğlu, 1990’larda FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı gıyabi tutuklu Fethullah Gülen İstanbul’dayken kendilerini çağırdığını ve babasıyla birlikte görüştüklerini söyledi. Osmanoğlu, “Dershanelerin kapatılması olayından 2-3 yıl önce Cemaat’ten kimseyle görüşmemiz kalmamıştı. Kimseye randevu vermedik. Tamamen kopmuştuk” dedi.

Cemaat’le yakın oldukları dönemde bir heyetin düzenli olarak kendilerine geldiğini anlatan Osmanoğlu, FETÖ’cülerin “Efendim devlette söz sahibiyiz. Savcılıkla ilgili işleriniz varsa hallettirebiliriz” diye kendilerine yaklaştığını, ancak tüm teklifleri reddettiklerini söyledi. Osmanoğlu, şunları dedi:

“Bu üst aklın da Gülen olduğunu düşünmüyorum. Öyle görünse de bunun arkasında 2 veya 3 devletin olduğuna inanıyorum. Bugün biz 1.Dünya Savaşı gibi bir savaş veriyoruz. 15 Temmuz, Çanakkale’den sonra yazılacak bir destandır.”

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Orhan Osmanoğlu15 Temmuz Darbe GirişimiFETÖ

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